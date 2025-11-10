獨家幕後／揭開蕭美琴登歐洲議會的真相？

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會發表演說，賴清德政府形容「外交重大突破」。長年旅居歐洲、集駐歐洲特派記者、作家、導演身分的陳玉慧今天在臉書貼文細說「真相」，並說「可以理解台灣外交環境處境艱難，但事實還是要多求是。

蕭美琴歐洲議會行，前後任總統異口同聲高度肯定，綠營也十分振奮。蔡英文8日表示，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。蔡英文也說，她將在8日晚前往德國，出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作

賴清德表示，謝謝蕭美琴副總統接受重任，也感謝IPAC的邀請，讓台灣副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。

陳玉慧在臉書幫國人「分享」她的觀察。她說，多年前她任職台灣媒體的駐歐洲特派員，還記得2000年總統大選，選前陳水扁的歐洲行便是蕭美琴安排的，那次歐洲行幾乎決定了陳水扁勝選的基調，他到歐洲議會來演講，洗刷了陳水扁與國際的隔閡和土里土氣的形象。

蕭美琴說服了歐洲議會的小黨團自民黨在他們歐洲議會的小演講室讓陳水扁演講，但這樣的一個小演講室也能秀出陳水扁在歐洲議會的畫面，因此陳水扁當著台灣的媒體說「歐洲議會請我來演講是認為我會當選總統」。

陳玉慧說，其實不然，她當時向歐洲議會議長求證過，但台灣媒體的報導把一個自民黨黨團的閉室演講，搞得像一場在歐洲議會大庭公開向議員演講一樣，除了台灣媒體不淸楚歐洲議會的議程外，只能說由台北來參予的記者群全被陳水扁騙了。那場演講是歐洲議會自民黨在議會的自黨演講室舉行。

2025年此行呢？蕭美琴並沒有得到歐洲議會的邀請，而是參加一項由IPAC(對中政策跨國聯盟)主辦的活動，該聯盟向歐洲議會租用場地空間，這次演講屬於由外界贊助的邊會（side event)活動，而蕭美琴是走進了歐洲議會大樓，但未以副總統身分在歐洲議會演講。

陳玉慧說，蕭美琴副總統很優秀。但此行所謂「歐洲議會」之行成績並不彰，媒體卻大肆報導為大成功，她認為有點過頭了。可以理解台灣外交環境處境艱難，但事實還是要多求是。

陳玉慧是作家、電影導演及編劇，她在1992年出版《徵婚啟事》，曾被改編為舞台劇、電影及電視連續劇。她以小說《海神家族》獲得台灣文學金典獎及紅樓夢獎決審團獎。她也曾擔任《聯合報》駐歐洲特派員並於國際媒體撰寫專欄文章。