央視揚言全球追捕沈伯洋 府：中國無管轄權
媒體報導，中國央視威脅將全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋。總統府發言人郭雅慧今天表示，中國對台灣是沒有任何管轄權的，政府會確保每一位公民的人身自由，同時也會關注任何去協助這樣非法行為的人，進行嚴懲。
郭雅慧今天陪同總統賴清德出席「台灣橋梁計畫」開幕式，並接受媒體聯訪。
郭雅慧指出，中國對沈伯洋進行全球抓捕的行為，這個就是非常典型的跨國鎮壓，很粗暴的一個行為。
郭雅慧再次強調，中國對台灣是沒有任何管轄權的，政府會確保每一位公民的人身自由，同時也會關注任何去協助這樣非法行為的人，進行嚴懲。同一時間，台灣跟國際友盟也攜手合作，任何民主國家都不會接受這樣的打壓行為。
