鄭麗文追思共諜惹議 民進黨：勿敵我不分 淪統戰幫兇
國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭活動，其中追思對象包括國軍將領共諜吳石，引發議論。民進黨今天抨擊，最大在野黨竟配合中共統戰，混淆國家認同，相較前總統蔡英文、副總統蕭美琴在國際為台灣發聲，鄭卻參加親中活動，愧對中華民國，也向國際釋出錯誤訊號。
民進黨發言人吳崢也公開質問國民黨台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，以及明年縣市長參選人，是否認同此舉？呼籲國民黨政治人物應嚴正看待國家認同問題，勿再混淆視聽、配合中共統戰。
民進黨今天由發言人吳崢、韓瑩舉行記者會，吳崢指出，鄭麗文事後辯稱並未追思吳石、企圖切割，但活動手冊清楚載明，此次秋祭配合中國電視劇「沈默的榮耀」，歌頌吳石、朱楓、陳寶倉等人為「烈士」，活動自始至終就是追思共諜。
吳崢強調，吳石當年身為國軍中將，卻洩漏軍事機密導致徐蚌會戰潰敗，來台後持續通敵，若非當年破獲共諜網，台灣恐無今日的民主與自由；北京早已在西山國家森林公園為吳石等共諜立碑。鄭麗文竟以台灣民主體制選出的政黨主席身分，公開出席紀念共諜活動，令人難以置信。
韓瑩表示，國民黨主席選舉前，黨內人士曾強調需要「反共」的黨主席，如今鄭麗文明確選擇親共，早已失去反共DNA，反而民進黨才是台灣「反共第一品牌」。
韓瑩痛批，中國近期威嚇立委沈伯洋、揚言全球抓捕，行徑蠻橫、喪心病狂，不只是在恐嚇立委，更是在威脅每一個台灣人。她呼籲，立法院長韓國瑜身兼民主基金會董事長，應帶頭譴責中國。當立委們為台灣發聲時，立法院應不分黨派共同支持，也請韓國瑜明確表態，是否認同鄭麗文的親共立場。
