號召青年參政 江啟臣勉勵「扎根青年、青年扎根」

泛藍議員組成的「新藍圖連線」近日辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊，昨舉行成果發表與閉幕式，立法院副院長江啟臣出席肯定學員表現，並勉勵「青年扎根、扎根青年」。同場也邀請旅美學者翁履中教授擔任成果競賽評審，與新北市議員蔡淑君、白珮茹、陳偉杰一同交流分享，氣氛熱絡。

江啟臣指出，啟思民本基金會長期關注青年事務，自己在擔任黨主席期間便極重視青年的選育訓用，鼓勵年輕黨員提出想法、參與政策，並以近期辦理的「啟思國安青年營」為例，強調與青年討論重大議題的重要性。他也打趣說，看到學員們穿著統一制服，「原來你們學員這麼多，是因為有發紀念品？」引來現場笑聲，議員陳偉杰則幽默回應「我們努力招募，是為了等基金會來併購！」

蔡淑君表示，此次營隊成果競賽中，不少學員提出接地氣的政策構想，例如補助寵物保險、提升無障礙設施、骨鬆篩檢及銀髮族營養午餐等，兼具創意與可行性。白珮茹也說，許多提案其實當下就應展開行動，反映青年對社會的敏銳觀察與實踐能力，讓人耳目一新。

翁履中則以專業視角分享對美中台關係的觀察，內容深入淺出，令學員大呼過癮。有學員表示，從桃園市議員張碩芳與立委陳菁徽的分享中，學習到女性從政者如何兼顧家庭與政策思維，感受到多元觀點對於公共決策的重要性。

「新藍圖連線」指出，本次營隊希望打造青年公共參與的實作場域，透過模擬討論、政策競賽與實務交流，引導青年發掘關注議題、實踐理念，後續也將持續規劃更多類似活動，廣納有志公共事務的青年參與，強化世代傳承。