快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

聽新聞
0:00 / 0:00

號召青年參政 江啟臣勉勵「扎根青年、青年扎根」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
泛藍議員組成的「新藍圖連線」辦營隊，昨舉行成果發表與閉幕式。圖／新北市議員陳偉杰提供
泛藍議員組成的「新藍圖連線」辦營隊，昨舉行成果發表與閉幕式。圖／新北市議員陳偉杰提供

泛藍議員組成的「新藍圖連線」近日辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊，昨舉行成果發表與閉幕式，立法院副院長江啟臣出席肯定學員表現，並勉勵「青年扎根、扎根青年」。同場也邀請旅美學者翁履中教授擔任成果競賽評審，與新北市議員蔡淑君、白珮茹、陳偉杰一同交流分享，氣氛熱絡。

江啟臣指出，啟思民本基金會長期關注青年事務，自己在擔任黨主席期間便極重視青年的選育訓用，鼓勵年輕黨員提出想法、參與政策，並以近期辦理的「啟思國安青年營」為例，強調與青年討論重大議題的重要性。他也打趣說，看到學員們穿著統一制服，「原來你們學員這麼多，是因為有發紀念品？」引來現場笑聲，議員陳偉杰則幽默回應「我們努力招募，是為了等基金會來併購！」

蔡淑君表示，此次營隊成果競賽中，不少學員提出接地氣的政策構想，例如補助寵物保險、提升無障礙設施、骨鬆篩檢及銀髮族營養午餐等，兼具創意與可行性。白珮茹也說，許多提案其實當下就應展開行動，反映青年對社會的敏銳觀察與實踐能力，讓人耳目一新。

翁履中則以專業視角分享對美中台關係的觀察，內容深入淺出，令學員大呼過癮。有學員表示，從桃園市議員張碩芳與立委陳菁徽的分享中，學習到女性從政者如何兼顧家庭與政策思維，感受到多元觀點對於公共決策的重要性。

「新藍圖連線」指出，本次營隊希望打造青年公共參與的實作場域，透過模擬討論、政策競賽與實務交流，引導青年發掘關注議題、實踐理念，後續也將持續規劃更多類似活動，廣納有志公共事務的青年參與，強化世代傳承。

青年 議員 美中台

延伸閱讀

馮淬帆才談蔣公成「最後發文」 蔡淑君曬合照談離世巧合：很「馮導」

馮淬帆不僅「香蕉你個芭樂」成經典 曾同框江啟臣批馬英九「這位先生」

「牛頭帆」馮淬帆離世！才談蔣公成「最後發文」 議員蔡淑君曬合照憶他為人

川習會沒提台灣不代表不存在 江啟臣：表面利益妥協、結構性問題未解

相關新聞

鄭麗文秋祭生波 黃國昌：吳石是共諜 並非政治受難者

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭活動，其中追思對象包括國軍將領共諜吳石，引發議論。民眾黨主席黃國昌今天表示，「吳石是...

搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」

民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨立委邱議瑩今天一早搶頭香領表，她細數自己在高雄求學、戀愛、結婚，繼續事業的下半場，高雄給...

AIT本周會鄭麗文？民進黨團：關切能否履行國防預算達GDP5％

國民黨主席鄭麗文甫上任，傳出AIT（美國在台協會）預計本周與鄭會談。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，不只國民黨，AIT官...

秋祭生波 鄭麗文提「228和解」：歷史不該成政治鬥爭廉價工具

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，引發熱議。她今貼出受訪影片強調，228或是白色恐怖，...

蕭美琴歐洲行引正反意見 黃國昌：外交處境困難不忍苛責

有關副總統蕭美琴赴歐洲議會發表演說，外交官員將此視為我國外交重大突破，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，台灣的外交處境...

王世堅「不想輸蔣家後代」稱他95％會連任 蔣萬安1句話回

2026北市長選舉，民進黨誰戰北市長蔣萬安？目前綠營呼聲高的立委王世堅，接受名嘴黃暐瀚網路節目專訪時提到，他不想選是蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。