快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

邱議瑩喊「支持柯志恩就是挺鄭麗文」 3對手這樣說

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨高雄市長初選，立委邱議瑩（右起）、賴瑞隆、許智傑與林岱樺（左）四搶一，國民黨料將由立委柯志恩（左二）代表出戰。（本報資料照片）
民進黨高雄市長初選，立委邱議瑩（右起）、賴瑞隆、許智傑與林岱樺（左）四搶一，國民黨料將由立委柯志恩（左二）代表出戰。（本報資料照片）

近日國民黨主席鄭麗文因追思共諜引發爭議，有志爭取高雄市長的民進黨立委邱議瑩喊出「投給國民黨立委柯志恩就是支持鄭麗文」。賴瑞隆表示，站在專制中共背離台灣，難獲民心，許智傑要柯喊出「我們都是台灣人」，林岱樺則說「不落入意識形態爭執」。

2026年高雄市長選戰格外激烈，民進黨上演「4搶1」激戰，民進黨在地立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑和林岱樺勤走基層，盼爭取選民認同。國民黨立委柯志恩10月25日掛上第一面競選看板，從上一屆得票率最低的「旗津」起跑，象徵重新出發。

近日鄭麗文因「紅統」路線引發爭議，邱議瑩喊「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線」。她今重申，當台灣往國際、民主社會靠攏，中國國民黨卻向威權致敬、祭拜共諜，柯志恩若要延續此路線，看在高雄市民眼裡，應該不能接受。

其他三名同樣有意角逐高雄市長的候選人也一一回應。許智傑指出，柯志恩和鄭麗文當然有不同之處，但鄭麗文認同我們都是中國人的「紅統路線」，柯志恩被國民黨和鄭麗文的帽子壓著，希望她能大聲說出「我們都是台灣人」。

林岱樺回應，鄭麗文祭拜共諜吳石，等於打臉蔣介石，已經讓藍營炸鍋，有關史觀的鬥爭，國民黨自己要好好處理，她希望和柯志恩在城市願景的方面競爭、在政策的部分比較PK，不落入意識形態的爭執才是高雄市民之福。

賴瑞隆表示，柯志恩應說明接不接受鄭麗文路線，而這不只是柯志恩面臨的問題，國民黨其他候選人也會遇到，若站在專制中共那邊、背離台灣，「那你們要拿得民心，我想是非常困難」，呼籲所有國民黨人選及鄭麗文，應該回到中華民國台灣這條路線。

鄭麗文 柯志恩 國民黨

延伸閱讀

綠營再批鄭麗文追思共諜 國民黨反擊：拿過往傷痛政治操作

秋祭生波 鄭麗文提「228和解」：歷史不該成政治鬥爭廉價工具

鄭麗文秋祭活動惹議 黃國昌：吳石是共諜不是受難者

影／參選高雄市長 林岱樺：用願景及政策和柯志恩PK

相關新聞

獨家幕後／揭開蕭美琴登歐洲議會的真相？

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會發表演說，賴清德政府形容「外交重大突破」。長年旅居歐...

鄭麗文秋祭生波 黃國昌：吳石是共諜 並非政治受難者

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭活動，其中追思對象包括國軍將領共諜吳石，引發議論。民眾黨主席黃國昌今天表示，「吳石是...

搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」

民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨立委邱議瑩今天一早搶頭香領表，她細數自己在高雄求學、戀愛、結婚，繼續事業的下半場，高雄給...

影／遭民進黨初選立委圍剿 柯志恩：支持邱議瑩就是支持總統府養共諜嗎？

今天是民進黨高雄市長提名初選登記第一天，立委邱議瑩持續以鄭麗文言行猛攻國民黨對手柯志恩。柯志恩說，民進黨初選動不動就拿她...

AIT本周會鄭麗文？民進黨團：關切能否履行國防預算達GDP5％

國民黨主席鄭麗文甫上任，傳出AIT（美國在台協會）預計本周與鄭會談。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，不只國民黨，AIT官...

秋祭生波 鄭麗文提「228和解」：歷史不該成政治鬥爭廉價工具

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，引發熱議。她今貼出受訪影片強調，228或是白色恐怖，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。