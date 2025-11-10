邱議瑩喊「支持柯志恩就是挺鄭麗文」 3對手這樣說
近日國民黨主席鄭麗文因追思共諜引發爭議，有志爭取高雄市長的民進黨立委邱議瑩喊出「投給國民黨立委柯志恩就是支持鄭麗文」。賴瑞隆表示，站在專制中共背離台灣，難獲民心，許智傑要柯喊出「我們都是台灣人」，林岱樺則說「不落入意識形態爭執」。
2026年高雄市長選戰格外激烈，民進黨上演「4搶1」激戰，民進黨在地立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑和林岱樺勤走基層，盼爭取選民認同。國民黨立委柯志恩10月25日掛上第一面競選看板，從上一屆得票率最低的「旗津」起跑，象徵重新出發。
近日鄭麗文因「紅統」路線引發爭議，邱議瑩喊「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線」。她今重申，當台灣往國際、民主社會靠攏，中國國民黨卻向威權致敬、祭拜共諜，柯志恩若要延續此路線，看在高雄市民眼裡，應該不能接受。
其他三名同樣有意角逐高雄市長的候選人也一一回應。許智傑指出，柯志恩和鄭麗文當然有不同之處，但鄭麗文認同我們都是中國人的「紅統路線」，柯志恩被國民黨和鄭麗文的帽子壓著，希望她能大聲說出「我們都是台灣人」。
林岱樺回應，鄭麗文祭拜共諜吳石，等於打臉蔣介石，已經讓藍營炸鍋，有關史觀的鬥爭，國民黨自己要好好處理，她希望和柯志恩在城市願景的方面競爭、在政策的部分比較PK，不落入意識形態的爭執才是高雄市民之福。
賴瑞隆表示，柯志恩應說明接不接受鄭麗文路線，而這不只是柯志恩面臨的問題，國民黨其他候選人也會遇到，若站在專制中共那邊、背離台灣，「那你們要拿得民心，我想是非常困難」，呼籲所有國民黨人選及鄭麗文，應該回到中華民國台灣這條路線。
