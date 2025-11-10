綠營再批鄭麗文追思共諜 國民黨反擊：拿過往傷痛政治操作

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，引發熱議。民進黨今舉行記者會批評，鄭麗文歌頌迫害中華民國台灣國家安全的人，完全是配合中共的統戰滲透。國民黨回應，鄭麗文明確提及吳石並非政治犯，要紀念的政治受難者是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲的人，硬拿過往傷痛來政治操作，對國家與遺族都是再一次的打擊。

國民黨指出，民進黨假轉型正義之名，長年來追思過不少共產黨員。事實上，最早開始紀念共產黨「烈士」的，就是民進黨，綠營政要，包括前總統陳水扁以市長身分、立委范雲等，出席馬場町紀念活動，不知凡幾，從謝雪紅到黃溫恭，哪個不是以「民主」大旗紀念，順便拿來攻擊國民黨？

國民黨表示，如今鄭麗文願意回歸「思想不應被打壓」的立場面對歷史，也敘明情報工作者與政治受難者的界線，民進黨卻拿來大作文章，無疑是自大吃「轉型正義」自助餐，從頭到尾，心中沒有民主自由的價值，只把這些題目拿來當成政治攻擊的工具。真正的政治受難者看著歷史不被還原、不被敬重，而是被消費，不知作何感想？

國民黨表示，歷史經驗不能遺忘，但現今的問題更值得追蹤，當共諜出現在民進黨執政的府院黨當中，外交部、總統府更淪為共諜巢穴，請問最大嫌疑人的吳釗燮為何還能擔任國安會秘書長，負責全國安全及情報？現在的共諜問題，比起70多年前的歷史，更值得關注。