快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

AIT本周會鄭麗文？民進黨團：關切能否履行國防預算達GDP5％

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文甫上任，傳出AIT（美國在台協會）預計本周與鄭會談。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，不只國民黨，AIT官員過去也經常與台灣主要政黨領導人會談，而國內主要政黨是否履行2030年前國防經費達到GDP5％目標，當然為美國所關切。

民進黨團今天由鍾佳濱代表回應時事議題。他上午受訪時指出，美國作為民主同盟的重要領導國，會與其他民主同盟國內的主要政黨溝通，以便掌握彼此間的合作，不只國民黨，AIT在台官員過去也曾經常性與台灣主要政黨領導人會談。

鍾佳濱指出，AIT此次關注台灣未來的國防經費，閣揆卓榮泰已清楚宣示，願追隨美國川普所謂「民主同盟應共同負擔防衛責任」，因此台灣承諾會在2030年前達到GDP5％目標，在此目標下，國內各主要政黨是否也能同樣履行，當然為美國所關切。

他說，鄭麗文可能會在未來會談中，向美方表達國會最大黨的立場，說明國民黨是否支持台灣應負擔自我保衛責任。

針對副總統蕭美琴赴歐洲議會演講，網傳「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。鍾佳濱指出，謠言內容從法國有BBC、以及高達約新台幣2800億的80億歐元等誇張數字，不需認真面對，但造謠者可能要面對法律責任，造謠一張嘴，法院跑斷腿。

另針對民進黨立委王世堅稱，台北市長蔣萬安有95％機率連任，並點名民進黨可能會有其他人選，例如社民黨台北市議員苗博雅、行政院副院長鄭麗君等？鍾佳濱說，王世堅發言向來引人注目、別出心裁，都予以尊重。

美國在台協會 鍾佳濱 國民黨

延伸閱讀

秋祭生波 鄭麗文提「228和解」：歷史不該成政治鬥爭廉價工具

鄭麗文秋祭活動惹議 黃國昌：吳石是共諜不是受難者

鄭麗文秋祭生波 黃國昌：吳石是共諜 並非政治受難者

鄭麗文捲吳石風波 蔡正元：自以為是創造兩岸和平議題讓民進黨笑到喘息

相關新聞

獨家幕後／揭開蕭美琴登歐洲議會的真相？

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會發表演說，賴清德政府形容「外交重大突破」。長年旅居歐...

鄭麗文秋祭生波 黃國昌：吳石是共諜 並非政治受難者

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭活動，其中追思對象包括國軍將領共諜吳石，引發議論。民眾黨主席黃國昌今天表示，「吳石是...

搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」

民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨立委邱議瑩今天一早搶頭香領表，她細數自己在高雄求學、戀愛、結婚，繼續事業的下半場，高雄給...

影／遭民進黨初選立委圍剿 柯志恩：支持邱議瑩就是支持總統府養共諜嗎？

今天是民進黨高雄市長提名初選登記第一天，立委邱議瑩持續以鄭麗文言行猛攻國民黨對手柯志恩。柯志恩說，民進黨初選動不動就拿她...

AIT本周會鄭麗文？民進黨團：關切能否履行國防預算達GDP5％

國民黨主席鄭麗文甫上任，傳出AIT（美國在台協會）預計本周與鄭會談。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，不只國民黨，AIT官...

秋祭生波 鄭麗文提「228和解」：歷史不該成政治鬥爭廉價工具

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，引發熱議。她今貼出受訪影片強調，228或是白色恐怖，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。