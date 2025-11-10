AIT本周會鄭麗文？民進黨團：關切能否履行國防預算達GDP5％

國民黨主席鄭麗文甫上任，傳出AIT（美國在台協會）預計本周與鄭會談。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，不只國民黨，AIT官員過去也經常與台灣主要政黨領導人會談，而國內主要政黨是否履行2030年前國防經費達到GDP5％目標，當然為美國所關切。

民進黨團今天由鍾佳濱代表回應時事議題。他上午受訪時指出，美國作為民主同盟的重要領導國，會與其他民主同盟國內的主要政黨溝通，以便掌握彼此間的合作，不只國民黨，AIT在台官員過去也曾經常性與台灣主要政黨領導人會談。

鍾佳濱指出，AIT此次關注台灣未來的國防經費，閣揆卓榮泰已清楚宣示，願追隨美國川普所謂「民主同盟應共同負擔防衛責任」，因此台灣承諾會在2030年前達到GDP5％目標，在此目標下，國內各主要政黨是否也能同樣履行，當然為美國所關切。

他說，鄭麗文可能會在未來會談中，向美方表達國會最大黨的立場，說明國民黨是否支持台灣應負擔自我保衛責任。

針對副總統蕭美琴赴歐洲議會演講，網傳「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。鍾佳濱指出，謠言內容從法國有BBC、以及高達約新台幣2800億的80億歐元等誇張數字，不需認真面對，但造謠者可能要面對法律責任，造謠一張嘴，法院跑斷腿。

另針對民進黨立委王世堅稱，台北市長蔣萬安有95％機率連任，並點名民進黨可能會有其他人選，例如社民黨台北市議員苗博雅、行政院副院長鄭麗君等？鍾佳濱說，王世堅發言向來引人注目、別出心裁，都予以尊重。