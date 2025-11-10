快訊

秋祭生波 鄭麗文提「228和解」：歷史不該成政治鬥爭廉價工具

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，致詞時表示，有人帶風向，故意誤導、扭曲這場活動。(本報資料照片)
國民黨主席鄭麗文出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，致詞時表示，有人帶風向，故意誤導、扭曲這場活動。(本報資料照片)

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，引發熱議。她今貼出受訪影片強調，228或是白色恐怖，不應淪為政治鬥爭的廉價工具，這是非常嚴肅的歷史問題，應該不帶任何政治的偏見，尊重與還原歷史的真相。

鄭麗文指出，陳明忠老先生還是少年時就投入27部隊，武裝對抗國民黨政權，他們從來沒有主張過台獨，民進黨後來扭曲、片面、錯誤的歷史論述，恐怕完全是偏頗、遺漏參與228人的真相。

鄭麗文表示，希望不要再有人因選票考量、政黨利益，而扭曲、簡化過去這段歷史，這段歷史是屬於所有台灣人民的，不是某個政黨的專利、不是某個政黨的遮羞布，更不是某個政黨的利刃，用來刺殺心目中的敵人。

鄭麗文說，面對228跟白色恐怖悲情的歷史，尋求的是和解、撫平傷痕，而不是在傷口上惡意灑鹽，擴大裂痕，擴大內部的對立，這與紀念228跟白色恐怖的初衷完全背離。

陳明忠為台灣左統政治人物，生於高雄岡山，一生經歷日本殖民統治、二二八事變、白色恐怖、黨外民主運動等時期。戒嚴時期曾二度下獄，入獄期間長達21年，為台灣被關最久的政治犯，也是台灣最後一位政治死刑犯。2019年11月21日在上海逝世，享壽90歲，陳明忠在生前曾表示，也許自己在有生之年看不到兩岸統一，為此感到遺憾。

白色恐怖 鄭麗文 國民黨

