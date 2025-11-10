蕭美琴歐洲行引正反意見 黃國昌：外交處境困難不忍苛責

有關副總統蕭美琴赴歐洲議會發表演說，外交官員將此視為我國外交重大突破，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，台灣的外交處境非常困難，儘管不是受到歐洲議會邀請，「但是能夠借到那個場地，對民進黨政府來說可能也是突破，我們不忍苛責。」

蕭美琴上周應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）在歐洲議會舉行的年會，並且在會中以會員國副總統的身分發表演說，儘管朝野立委對此評價不一，不過外交官員將其視為「台歐關係實質進展的重大訊號」。

黃國昌上午受訪時表示，台灣的外交處境非常困難，相信全體人民都有相同感受，透過不同方式在國際社會發聲，都是我國突破困境的積極努力，儘管不是受到歐洲議會的邀請，「但是能夠借到那個場地，對於民進黨政府來講，可能也是一種所謂的突破，我們不忍苛責」，只不過大家期待務實好好做事，而不是一再務虛大內宣。

黃國昌也說，台灣長期將美國視為堅強的民主夥伴，然而面對該國總統川普的高關稅政策，民進黨政府持續透過大內宣等手法，告訴全體人民高關稅只是暫時狀態，「現在已經11月了，我們想要請教民進黨政府，請問這個暫時性關稅，還要暫時到什麼時候？」

黃國昌強調，民眾黨支持國防自主，但是絕對不支持貪腐跟浪費，「對美軍事採購，付錢就應該拿到東西，這是最基本的道理」，不管外界如何形容台美關係，相信多數人民無法接受「付錢沒有拿到東西」，而立法院在審查預算的時候，所有立委心中也會產生疑問。

黃國昌強調，民眾黨團支持透過預算購買必要武器，但是最起碼付錢就要拿到東西，「否則光付錢就可以支持國軍防衛能力嗎？難道只要付錢拿不到武器就可以強化台灣國防嗎？這也是絕大多數人民心中共同的困惑。」