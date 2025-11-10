聽新聞
影／賴清德組觀光國家隊拚兆元產值 許淑華要他做2件事
賴清德總統喊要打造「觀光國家隊」，以2030年觀光產值達到兆元為目標。南投縣長許淑華表示，中央不能只挹注半導體產業，須正視觀光、服務業及傳產，過去缺乏具體觀光方針，應提出完整配套與行銷策略，並實際呈現在明年度預算上。
許淑華今指出，這幾年中央在觀光政策沒具體方案，多半由地方自辦活動，中央僅補助支援，但此非長久之計，因此她在賴總統上任一年多來，多次建議中央應有具體觀光政策，直到這次才第一次看到賴總統提到希望在觀光做各方面加強。
而台灣要推觀光應由中央主導，交通部觀光署給出政策引導與指引，尤其針對東南亞與歐美市場提出具體推廣方案，不再只是單純地從國際去下廣告，也不能僅以台北101、南投日月潭等作為單點宣傳，這樣無法真正帶動整體觀光經濟成長。
她進一步表示，國家資源長期集中於半導體產業，卻忽略觀光、服務及傳統產業等才是養活最多基層百姓的經濟支撐；對南投縣來說，我們的觀光與相關產業才是主要命脈，需要政府加大行銷力道，協助地方拓展觀光量能。
此外，她也提到，現在國人普遍認為國內旅遊價格很貴，事實上，國旅並非全面昂貴，交通部應該要適時澄清與宣導，強調國旅多樣化選擇與合理價格，避免誤導民眾比較國外低價旅遊，導致國內旅遊市場受衝擊。
許淑華說，台灣觀光業自疫情以來，等了非常久時間，如今賴總統總算看到台灣觀光重要性，建議中央應統整串聯各縣市季節性活動，與地方政府結合加強行銷，再推向國際，希望這次能看見具體政策方案，實際編列經費呈現在明年度預算上。
