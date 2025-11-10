鄭麗文秋祭活動惹議 黃國昌：吳石是共諜不是受難者

快訊

中央社／ 台北10日電

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖追思活動惹議。民眾黨團總召黃國昌今天說，吳石是共諜、不是政治受難者，這是滿清楚的客觀事實，國民黨內部出現很多聲音，相信這些聲音鄭麗文都聽到了。

國民黨主席鄭麗文8日出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭指追思對象包括當年國軍將領共諜吳石，引發議論。前國民黨立委蔡正元說，祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」。

黃國昌上午受訪時表示，「吳石是共諜、不是政治受難者，這是滿清楚的客觀事實」，鄭麗文參加包含吳石在內的追思活動，國民黨內部出現很多聲音，蔡正元也提出滿直接的評論，相信這些聲音鄭麗文都聽到了。

黃國昌說，對於民眾黨而言，最重要的事情是堅持捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，這是絕對不變的原則，而且絕對會堅守底線。

另外，副總統蕭美琴在布魯塞爾時間7日下午於「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的布魯塞爾峰會演說，峰會在歐洲議會（European Parliament）內舉行。媒體報導，旅美教授翁履中說，這根本不是外交突破、頂多算是偷渡，因為IPAC只是借歐洲議會的場地辦活動。

黃國昌表示，台灣外交處境非常困難，台灣人民都有相同感受，因此努力地透過各種不同方式，讓台灣在國際社會可以發聲，都是為突破外交困境的積極努力。

黃國昌說，雖然不是受到歐洲議會的邀請，但能借到歐洲議會場地，對民進黨政府目前外交狀況來講，「可能也是一種所謂的突破，我們不忍苛責」，但民眾期待的是政府務實地好好做事，而不是「務虛」的大內宣。

