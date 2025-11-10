影／參選高雄市長 林岱樺：用願景及政策和柯志恩PK

民進黨台南、高雄、嘉義縣市長初選於今天開放領表登記，民進黨立委林岱樺表示，將會在黨部規定的期限內完成登記，對高雄市的市政願景向市民報告，並提到高雄市已經走出派系決定，邁向市民做主的時代，不必再以派系思考高雄。

對於今天媒體報導，正國會大老陳茂松於上月29日中常會中，向身兼民進黨主席的賴清德總統請命，盼妥善處理助理費案，林岱樺回應目前正全力進行無罪答辯，對於雄檢荒腔走板的不法起訴、甚至對於有利證據的刻意漏列，她與律師團也已經在法院中呈現，助理費案需要朝野的共識才能解決，她對自己的清白有信心，以平常心看待。