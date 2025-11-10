快訊

賴總統：歡迎諾貝爾獎得主來台交流 盼透過對話為變局找解方

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今（10日）上午在「台灣橋梁計畫」開幕式表示，當前世界變化不斷，面臨地緣政治衝擊、極端氣候風險以及供應鏈重組等關鍵議題，只有透過不斷對話，讓科學、教育和外交三領域攜手並進，才能為世界變局找到解方。記者張文馨／攝影
賴清德總統今（10日）上午在「台灣橋梁計畫」開幕式表示，當前世界變化不斷，面臨地緣政治衝擊、極端氣候風險以及供應鏈重組等關鍵議題，只有透過不斷對話，讓科學、教育和外交三領域攜手並進，才能為世界變局找到解方。記者張文馨／攝影

賴清德總統今（10日）上午在「台灣橋梁計畫」開幕式表示，歡迎諾貝爾將得主來台交流，並說當前世界變化不斷，面臨地緣政治衝擊、極端氣候風險以及供應鏈重組等關鍵議題，只有透過不斷對話，讓科學、教育和外交三領域攜手並進，才能為世界變局找到解方。

中研院和台灣大學等12所學術機構合推「台灣橋樑計畫」，擬陸續邀請各領域諾貝爾獎得主來台訪問交流，今天在台大舉行開幕式，並邀請2010年諾貝爾物理學獎得主，石墨烯之父、英國物理學家蓋姆（Andre Geim）為首位講者，計畫榮譽主席、總統賴清德今天出席開幕式並發表演說。

賴總統表示，當前世界變化不斷，面臨地緣政治衝擊、極端氣候風險以及供應鏈重組等關鍵議題，只有透過不斷對話，讓科學、教育和外交三領域攜手並進，才能為世界變局找到解方；今天熱烈歡迎台灣橋樑計畫首位講者是石墨烯之父、英國物理學家蓋姆（Andre Geim），接下來7個月將有31位諾貝爾獎得主來台，公開演講或小型討論來進行交流，不論對同學、師長、研究者，甚至整個台灣社會，都會是豐富知識饗宴。

賴總統說，政府積極推動各項政策來支持高等教育的國際連結與人才培育，這些年來持續推動高等教育深耕計畫，現在進入第二期，提升大學品質、促進高教多元發展，也協助大學追求國際一流地位及發展研究中心，今年也核定包含台大在內等四所大學的全校型計畫補助，協助學校深化國際連結、打造品牌特色，提升台灣高教在全球的能見度和影響力，近十年來台灣的學術論文被引用比率持續提升，顯示台灣研究成果不斷被國際社會肯定。

諾貝爾獎 供應鏈

