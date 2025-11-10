鄭麗文秋祭生波 黃國昌：吳石是共諜 並非政治受難者

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭活動，其中追思對象包括國軍將領共諜吳石，引發議論。民眾黨主席黃國昌今天表示，「吳石是共諜，並非政治受難者」，這是很清楚的客觀事實，國民黨內部也有很多聲音，相信鄭麗文都有聽到，民眾黨絕對會捍衛台灣的自由民主。

統派社團台灣地區政治受難人互助會昨天舉行「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思對象包括當年在國軍臥底的中國共產黨地下黨員、時任中華民國國防部參謀次長、陸軍中將吳石，鄭麗文的出席數度引發外界議論，就連國民黨前立委陳學聖也直言，「真不知國民黨候選人明年要怎麼選？」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，針對鄭麗文出席秋祭活動惹議，黃國昌受訪時表示，「吳石是共諜，並非政治受難者」，是蠻清楚的客觀事實，國民黨內部已經有非常多聲音，前立委蔡正元也有提出相關評論，相信鄭麗文應該都有聽到這些聲音。

黃國昌強調，民眾黨堅持捍衛台灣自由、民主法治人權的生活方式，這些都是絕對不變的原則，而且也是絕對會堅守的底線。