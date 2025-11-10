快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文秋祭生波 黃國昌：吳石是共諜 並非政治受難者

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文昨天出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。記者胡經周／攝影
國民黨主席鄭麗文昨天出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。記者胡經周／攝影

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭活動，其中追思對象包括國軍將領共諜吳石，引發議論。民眾黨主席黃國昌今天表示，「吳石是共諜，並非政治受難者」，這是很清楚的客觀事實，國民黨內部也有很多聲音，相信鄭麗文都有聽到，民眾黨絕對會捍衛台灣的自由民主。

統派社團台灣地區政治受難人互助會昨天舉行「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思對象包括當年在國軍臥底的中國共產黨地下黨員、時任中華民國國防部參謀次長、陸軍中將吳石，鄭麗文的出席數度引發外界議論，就連國民黨前立委陳學聖也直言，「真不知國民黨候選人明年要怎麼選？」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，針對鄭麗文出席秋祭活動惹議，黃國昌受訪時表示，「吳石是共諜，並非政治受難者」，是蠻清楚的客觀事實，國民黨內部已經有非常多聲音，前立委蔡正元也有提出相關評論，相信鄭麗文應該都有聽到這些聲音。

黃國昌強調，民眾黨堅持捍衛台灣自由、民主法治人權的生活方式，這些都是絕對不變的原則，而且也是絕對會堅守的底線。

鄭麗文 國民黨 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

鄭麗文捲吳石風波 蔡正元：自以為是創造兩岸和平議題讓民進黨笑到喘息

鄭麗文出席馬場町秋祭挨批 陳玉珍：怎麼不說民進黨紀念真正的共諜？

初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

民進黨：歷史傷口不該成統戰舞台 鄭麗文凸顯國民黨偏離主流民意

相關新聞

鄭麗文秋祭生波 黃國昌：吳石是共諜 並非政治受難者

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭活動，其中追思對象包括國軍將領共諜吳石，引發議論。民眾黨主席黃國昌今天表示，「吳石是...

搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」

民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨立委邱議瑩今天一早搶頭香領表，她細數自己在高雄求學、戀愛、結婚，繼續事業的下半場，高雄給...

蕭美琴歐洲行引正反意見 黃國昌：外交處境困難不忍苛責

有關副總統蕭美琴赴歐洲議會發表演說，外交官員將此視為我國外交重大突破，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，台灣的外交處境...

王世堅「不想輸蔣家後代」稱他95％會連任 蔣萬安1句話回

2026北市長選舉，民進黨誰戰北市長蔣萬安？目前綠營呼聲高的立委王世堅，接受名嘴黃暐瀚網路節目專訪時提到，他不想選是蔣萬...

造謠80億歐換蕭美琴IPAC演說？ 他用AI揪107個帳號檢舉

副總統蕭美琴日前赴歐洲議會參與IPAC年會演說後，網路謠傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府發言人...

謝志偉公布蕭美琴高規格維安照 指預防中國野蠻行為

副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說後，網路出現「台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」等不實訊息。駐歐盟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。