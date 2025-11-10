綠營憂總統因素成初選變數？陳亭妃喊不擔心：賴清德是公共財
民進黨台南市長上演「妃憲之戰」，賴清德子弟兵、立委林俊憲與民進黨立委陳亭妃，不約而同選在12日上午登記，較勁意味濃厚，傳出綠營內憂心「總統因素」影響初選。陳亭妃今天稱「不會擔心」，賴清德主席是公共財，主席希望推出最強候選人。
民進黨下屆台南市、高雄市、嘉義縣初選本周開放登記領表；其中，台南市被視為總統賴清德的本命區，賴清德子弟兵林俊憲積極爭取，持續舉辦候選會、邀同派系議員站台，上屆初選敗陣的陳亭妃持續深耕基層，在民調上占優勢。
陳亭妃今天前往立法院經濟委員會時，她親自對外指出，會在12日星期三赴民進黨中央黨部登記領表。
媒體追問，有綠營人士擔心賴清德介入黨內初選，她先是搖了搖頭，隨後指出「不會，主席是公共財，是希望推出最強的候選人，大家真的不要再誤會主席，謝謝」。
