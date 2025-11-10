許智傑拚高雄市長 自稱被評「最大公約數」 民調穩定盼出線

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨高雄市長初選競爭激烈，民進黨立委許智傑辦公室指出，許被評為「高雄最大公約數」，民調穩定在前段班，會在誤差範圍內拚勝選。圖／取自許智傑臉書
民進黨高雄市長初選競爭激烈，形成「4搶1」局面，民進黨立委許智傑今天指出，他本人被多家媒體評為「高雄最大公約數」，跨黨派服務也獲藍營民代肯定。許智傑還說，最近多家具公信力的民調公司顯示，他的民調穩定在前段班，且差距均在誤差範圍內，雖然大動作起步較晚，但上升速度最快，像滾雪球一樣，他自認有望在最後決定時刻，拔得頭籌。

地方人士指出，許智傑有別於其他參選人，只有他出身基層，曾擔任市民代表、高雄縣議員及鳳山市長等職，深耕地方多年，擁有扎實的組織與動員實力。從他這二個月的所有市民見面會來觀察，每場活動皆人潮踴躍，展現其在地深厚的支持能量與持續服務的態度，是典型「惦惦做事、足認真、有實力」的代表。

許智傑說，高雄市長陳其邁知道小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠，他向來低調務實，而實際上，高雄拓展國際航線、提高里長津貼、三井百貨公司到鳳山、高科大三校合併的促成，皆是由他率先推動。許智傑與南台灣七位立委（Lucky 7）共同召開記者會，倡議「南高屏大生活圈」，持續爭取南部重大建設，展現高格局與前瞻思維，足見其具有「遠見、創意、行動力」。

