快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

蕭美琴 IPAC 演說吸睛 立委揭外交培訓「純琴美少女」過往

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委何欣純揭「純琴美少女」的往日照片。何欣純國會辦公室／提供
立委何欣純揭「純琴美少女」的往日照片。何欣純國會辦公室／提供

副總統蕭美琴應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會，同時在歐洲議會發表演說，寫下台灣外交新頁。立委何欣純在社群曬出數張相片，其中一張照片意外地可以說是「純琴美少女」的珍貴畫面，是何在九零年代參與民進黨外交訓練課程，和同時活動執行長的蕭美琴合影。

細數與蕭美琴的緣分，何欣純回顧道，那時參加外交訓練課程，真的沒想到未來會有一天，眼前的活動執行長未來會成為台灣的副總統，也是她和蕭美琴初識的緣分。

何欣純提到，那時候民進黨的駐美代表處小小的不大，常常看著蕭美琴小小身影，一個人拎著大包小包的東西跑來跑去，外交營隊從課程設計規劃到講師邀請都要張羅盯場，是十分辛苦的初印象。

何欣純說，「純琴美少女」這個名字，是2024總統立委大選，她欲爭取連任的時候，蕭美琴來到屯區進行車隊掃街，會畫插圖的同仁在玻璃上留下創作外，蕭同時也為作品取名，意即她們有情同姐妹的交情。

何欣純認為，蕭美琴溫暖、堅韌，充滿勇氣為台灣此行訪歐做外交突破，真的艱辛，還要處處提防中國打壓，真的不容易。

何欣純也說，台中是台灣第二大城市，現在還有國際機場，及良好的氣候適合觀光及工商發展，她會積極認真向蕭美琴請益城市外交的秘訣和法寶，未來替台中打理成功的城市形象及外交行動。

蕭美琴

延伸閱讀

造謠80億歐換蕭美琴IPAC演說？ 他用AI揪107個帳號檢舉

謝志偉公布蕭美琴高規格維安照 指預防中國野蠻行為

網傳捐錢換蕭美琴赴歐演說 范雲批假消息：惡意攻擊抹殺外交人員努力

蕭美琴副總統現身歐洲議會 真相竟是自己出錢租場地？

相關新聞

搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」

民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨立委邱議瑩今天一早搶頭香領表，她細數自己在高雄求學、戀愛、結婚，繼續事業的下半場，高雄給...

王世堅「不想輸蔣家後代」稱他95％會連任 蔣萬安1句話回

2026北市長選舉，民進黨誰戰北市長蔣萬安？目前綠營呼聲高的立委王世堅，接受名嘴黃暐瀚網路節目專訪時提到，他不想選是蔣萬...

造謠80億歐換蕭美琴IPAC演說？ 他用AI揪107個帳號檢舉

副總統蕭美琴日前赴歐洲議會參與IPAC年會演說後，網路謠傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府發言人...

謝志偉公布蕭美琴高規格維安照 指預防中國野蠻行為

副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說後，網路出現「台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」等不實訊息。駐歐盟...

陳其邁挺蘇巧慧PO合照 他曝想起賴清德頭痛的一件事

民進黨將提名立委蘇巧慧參選2026年新北市長，高雄市長陳其邁昨天臉書則貼出他與蘇巧慧在立院議場合照，表態支持。爭取參選港...

綠營憂總統因素成初選變數？陳亭妃喊不擔心：賴清德是公共財

民進黨台南市長上演「妃憲之戰」，賴清德子弟兵、立委林俊憲與民進黨立委陳亭妃，不約而同選在12日上午登記，較勁意味濃厚，傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。