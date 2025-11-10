蕭美琴 IPAC 演說吸睛 立委揭外交培訓「純琴美少女」過往
副總統蕭美琴應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會，同時在歐洲議會發表演說，寫下台灣外交新頁。立委何欣純在社群曬出數張相片，其中一張照片意外地可以說是「純琴美少女」的珍貴畫面，是何在九零年代參與民進黨外交訓練課程，和同時活動執行長的蕭美琴合影。
細數與蕭美琴的緣分，何欣純回顧道，那時參加外交訓練課程，真的沒想到未來會有一天，眼前的活動執行長未來會成為台灣的副總統，也是她和蕭美琴初識的緣分。
何欣純提到，那時候民進黨的駐美代表處小小的不大，常常看著蕭美琴小小身影，一個人拎著大包小包的東西跑來跑去，外交營隊從課程設計規劃到講師邀請都要張羅盯場，是十分辛苦的初印象。
何欣純說，「純琴美少女」這個名字，是2024總統立委大選，她欲爭取連任的時候，蕭美琴來到屯區進行車隊掃街，會畫插圖的同仁在玻璃上留下創作外，蕭同時也為作品取名，意即她們有情同姐妹的交情。
何欣純認為，蕭美琴溫暖、堅韌，充滿勇氣為台灣此行訪歐做外交突破，真的艱辛，還要處處提防中國打壓，真的不容易。
何欣純也說，台中是台灣第二大城市，現在還有國際機場，及良好的氣候適合觀光及工商發展，她會積極認真向蕭美琴請益城市外交的秘訣和法寶，未來替台中打理成功的城市形象及外交行動。
