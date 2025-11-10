政府砸百億拚國旅 羅智強批：掩蓋無能、撒錢真傻

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

ITF台北國際旅展上周開跑，賴清德總統宣誓「組觀光國家隊」、「觀光立國」。國民黨立委羅智強今天表示，相比馬政府外國旅客在台觀光支出飆升，民進黨執政後蒸發掉超過三成；觀光產業問題重重，賴政府還想砸百億納稅錢推國旅，美其名振興，實則掩蓋執政無能「撒，撒錢；傻，真傻」。

賴總統7日出席開幕時致詞表示，台灣是以觀光立國，應善用好山、好水、好風情、美食等；他還提到，為了促進國旅及國際旅遊發展，將打造「國家隊」，「部部都是觀光部」，以2030年觀光產值達到兆元為目標。不過業者直言，還不如加強國內景點硬體設備比較實際。

「賴清德又在唬爛」羅智強批評，高呼「觀光立國」、「組觀光國家隊」，稱國人出國花9000億，國內只花5000億，國旅可以再加強。話說的漂亮，但台灣觀光業今天的慘況，正是民進黨執政9年無能的惡果。

羅智強指出，馬英九8年任內，外國旅客在台觀光支出從2007年52.14億美元，飆升到2015年的143.88億美元，成長將近三倍。民進黨執政後，2024年剩下100.28億美元，硬生生蒸發掉超過三成。

羅智強提到，疫情過後，全世界都在搶救觀光，日本旅遊人數、觀光收入雙雙創新高，2024年訪日人次遠超疫情前。台灣呢？只有785萬人來，連2019年的7成都不到，民進黨如此觀光成績還敢說觀光立國？

羅智強抨擊，政府還大撒幣，準備砸100億推國旅，美其名是振興，實則是掩蓋民進黨執政的無能。2024年國人國內旅遊花費只多200億，出國消費卻暴增2200億，一年之內，國外與國內旅遊支出的差距從1.44倍擴大到1.81倍。

羅智強表示，台灣人選擇出國、外國人不來台，觀光產業問題重重，賴總統只想砸人民的納稅錢？撒，撒錢；傻，真傻阿。

台北國際旅展（ITF）7日在台北南港展覽館1館登場，賴清德總統（中）在ITF台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭（左）、台灣觀光協會會長簡余晏（右）等陪同下出席開幕式並致詞。圖／聯合報資料照片
台北國際旅展（ITF）7日在台北南港展覽館1館登場，賴清德總統（中）在ITF台北國際旅展籌備委員會主任委員葉菊蘭（左）、台灣觀光協會會長簡余晏（右）等陪同下出席開幕式並致詞。圖／聯合報資料照片

