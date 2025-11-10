搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」

民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨立委邱議瑩今天一早搶頭香領表，她細數自己在高雄求學、戀愛、結婚，繼續事業的下半場，高雄給了生命力和磨練，希望未來能跟著現任高雄市長陳其邁的腳步，延續高雄榮光，「我準備好了，讓我們一起努力讓高雄贏」。

迎戰2026年地方選舉，民進黨縣市長必須初選的台南市、高雄市及嘉義縣，10日至14日開放領表登記，預計明年1月12日至17日進行初選民調。其中，高雄「4搶1」最為激烈，在地立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑輸贏「咬得很緊」，競爭空前激烈。

邱議瑩今天上午9時30分搶頭香登記。她說，選在今天登記，一方面是因為日子還不錯，也擔心明後天颱風來，選區可能會有災情產生，因此趕在第一天領表，也是要告訴所有高雄市民，「我已經準備好了」，未來希望能跟高雄一起進步，一起努力。

邱議瑩回憶，她在高雄求學、戀愛、結婚，也繼續事業的下半場，高雄給了她很多生命力，也給了磨練和經驗，她了解高雄過去的苦和傷痛，希望未來能跟著現任高雄市長陳其邁及前輩的腳步，讓高雄更進步，延續高雄榮光。

由於4名參選人都打出「陳其邁牌」，許智傑今也強調他是高雄最大公約數。邱議瑩說，大家都在高雄這塊土地上努力、擔任多屆立委，對高雄都有深刻了解，誰能真正整合地方、派系及所有支持力量，再將最後結果交由市民決定，「兄弟登山，大家一起努力」。

結束受訪後，邱議瑩隨即前往民進黨中央黨部領表登記，約10分鐘就完成所有手續。她說，首度到中央黨部辦理初選登記，代表自己的人生又往前跨進了新的一頁，未來要持續不斷努力，讓高雄變得更好，讓國際看見高雄的美與城市力量。

邱議瑩確定登記日期後，賴瑞隆隨即於今天宣布明天上午10時15分領表，許智傑預計13日上午，林岱樺則未鬆口，僅稱「期限內登記」。