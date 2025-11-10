造謠80億歐換蕭美琴IPAC演說？ 他用AI揪107個帳號檢舉

副總統蕭美琴日前赴歐洲議會參與IPAC年會演說後，網路謠傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府發言人郭雅慧表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。民進黨桃園市前議員王浩宇也發文表示，透過AI爬文整理了發文跟分享相關的帳號，收集到107個帳號，陸續由小幫手協助檢舉。

近日網路上流傳「法國BBC報導台灣花80億歐元買蕭美琴演講」的假新聞，引發討論。總統府昨天聲明，強調有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理；呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

王浩宇在Threads發文表示，有關造謠蕭美琴花80億歐元，他透過AI爬文整理了發文跟分享相關的帳號「包含小草跟紅藍」，這幾天會全部完成檢舉，目前收集到的帳號有107個，陸續由小幫手協助檢舉。

民進黨立委范雲也以身為IPAC（對中政策跨國議會聯盟）共同主席身分嚴正澄清「這是完全的假消息，也是惡意的攻擊！」

范雲說，副總統蕭美琴受歐洲議會議員邀請，於IPAC在歐洲議會舉辦的高峰會，向超過50名跨國、跨黨派國會議員演說。意義非凡，是外交重大突破，這樣的謠言，不只抹黑副總統，更抹殺辛苦外交人員長期默默的努力。

「真正會用金錢收買、影響他國政治決策或政治人物的，就是中共政權。」范雲表示，這也是此次IPAC高峰會中，跨黨派國會議員提出的嚴肅課題，IPAC不只是國際最大跨國議會聯盟，更是全球唯一以對抗中國擴張為宗旨的國際組織。