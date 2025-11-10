快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

聽新聞
0:00 / 0:00

造謠80億歐換蕭美琴IPAC演說？ 他用AI揪107個帳號檢舉

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
副總統蕭美琴日前在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。圖／取自林佳龍臉書
副總統蕭美琴日前在IPAC布魯塞爾年會的「台灣專題」場次發表演說。圖／取自林佳龍臉書

副總統蕭美琴日前赴歐洲議會參與IPAC年會演說後，網路謠傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府發言人郭雅慧表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。民進黨桃園市前議員王浩宇也發文表示，透過AI爬文整理了發文跟分享相關的帳號，收集到107個帳號，陸續由小幫手協助檢舉。

近日網路上流傳「法國BBC報導台灣花80億歐元買蕭美琴演講」的假新聞，引發討論。總統府昨天聲明，強調有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理；呼籲各界勿轉傳未經查證之訊息以訛傳訛，打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

王浩宇在Threads發文表示，有關造謠蕭美琴花80億歐元，他透過AI爬文整理了發文跟分享相關的帳號「包含小草跟紅藍」，這幾天會全部完成檢舉，目前收集到的帳號有107個，陸續由小幫手協助檢舉。

民進黨立委范雲也以身為IPAC（對中政策跨國議會聯盟）共同主席身分嚴正澄清「這是完全的假消息，也是惡意的攻擊！」

范雲說，副總統蕭美琴受歐洲議會議員邀請，於IPAC在歐洲議會舉辦的高峰會，向超過50名跨國、跨黨派國會議員演說。意義非凡，是外交重大突破，這樣的謠言，不只抹黑副總統，更抹殺辛苦外交人員長期默默的努力。

「真正會用金錢收買、影響他國政治決策或政治人物的，就是中共政權。」范雲表示，這也是此次IPAC高峰會中，跨黨派國會議員提出的嚴肅課題，IPAC不只是國際最大跨國議會聯盟，更是全球唯一以對抗中國擴張為宗旨的國際組織。

議員 蕭美琴 總統府發言人

延伸閱讀

謝志偉公布蕭美琴高規格維安照 指預防中國野蠻行為

網傳捐錢換蕭美琴赴歐演說 范雲批假消息：惡意攻擊抹殺外交人員努力

蕭美琴副總統現身歐洲議會 真相竟是自己出錢租場地？

蕭美琴赴歐演說遭爆交換說 總統府駁斥

相關新聞

搶頭香登記參選高雄市長 邱議瑩喊「我準備好了」

民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨立委邱議瑩今天一早搶頭香領表，她細數自己在高雄求學、戀愛、結婚，繼續事業的下半場，高雄給...

王世堅「不想輸蔣家後代」稱他95％會連任 蔣萬安1句話回

2026北市長選舉，民進黨誰戰北市長蔣萬安？目前綠營呼聲高的立委王世堅，接受名嘴黃暐瀚網路節目專訪時提到，他不想選是蔣萬...

造謠80億歐換蕭美琴IPAC演說？ 他用AI揪107個帳號檢舉

副總統蕭美琴日前赴歐洲議會參與IPAC年會演說後，網路謠傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府發言人...

謝志偉公布蕭美琴高規格維安照 指預防中國野蠻行為

副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說後，網路出現「台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」等不實訊息。駐歐盟...

陳其邁挺蘇巧慧PO合照 他曝想起賴清德頭痛的一件事

民進黨將提名立委蘇巧慧參選2026年新北市長，高雄市長陳其邁昨天臉書則貼出他與蘇巧慧在立院議場合照，表態支持。爭取參選港...

綠營憂總統因素成初選變數？陳亭妃喊不擔心：賴清德是公共財

民進黨台南市長上演「妃憲之戰」，賴清德子弟兵、立委林俊憲與民進黨立委陳亭妃，不約而同選在12日上午登記，較勁意味濃厚，傳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。