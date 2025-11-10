美最高法院恐判川普關稅違法？ 俞大㵢：與台美貿易談判無關

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
我駐美代表俞大㵢。記者陳熙文／攝影
我駐美代表俞大㵢。記者陳熙文／攝影

川習會落幕，台灣與美國的貿易談判是否有進度？我駐美代表俞大㵢對此表示指日可待，並認為台灣高科技產能移動到美國，符合台美共同期盼。至於美國最高法院有可能裁定川普政府的對等關稅政策違法，俞大㵢則說，這與台美貿易談判無關，要分開來看台灣不會寄望法院做出什麼裁定，不會有任何期盼。

美國總統川普日前與中國國家主席習近平在南韓見面，川普會後表示，雙方並未討論到台灣議題，俞大㵢8日出席華府台灣同鄉會2025年感恩節餐會，他表示，川普如此說應該就是事實；俞大㵢也說，台灣跟美方都保持非常密切的聯繫，該分享的資訊都會與台灣分享。

至於川習會之後，台灣有沒有機會與美國完成談判、簽署貿易協議，俞大㵢說，台灣與美國的貿易談判，除了關稅也包含232關稅的部分，希望能夠一次解決；行政院正副院長也在國內提到，在近期內可以做出總結。

俞大㵢坦言說，政府說快了快了，已經說了一段時間，指台美雙方都有意願要完成談判，認為時機點是指日可待，不過最後還是要雙方達成共識。他並說無論是官員還是專家都稱台美協議總結後，實質上對台美來說都是正面的。

俞大㵢說，美方希望台灣投資，把生產鏈移動到美國，國內可能有疑慮說，台灣是把最有價值的產業連根拔起搬到美國，但俞大㵢認為不是這個樣子的。他舉例說，就像麥當勞連鎖速食店開分店，不代表原始店就賣得比較少，而是總共賣更多的漢堡；俞大㵢說，美國因為發展人工智慧等產業，對台灣高科技產品的需求增加很多，台灣到客戶在的地方生產，其實是合理的。此外，台灣的產能在國內成長的規模也有限，還可能要與民生搶水、電等資源，台灣到美國來增加產能，符合台美共同期盼。

美國最高法院近日針對川普政府的關稅政策舉行口頭辯論，外界普遍認為最後有可能裁定川普敗訴，俞大㵢說，這與台美貿易談判無關，要分開來看；俞大㵢說，台灣不能寄望法院做出什麼裁定，也認為說，這是美國司法的流程，台灣尊重也不會去干涉，或者有任何的期盼。

