會有颱風假嗎？鳳凰侵襲率上升 5縣市機率逾90%

剪接拼接川普演說帶風向…挨轟假新聞 BBC總裁為紀錄片辭職

美國政府史上最長40天關門見轉機！參院達成協議 川普喊「快開門了」

蔡英文訪德逢圍牆倒塌日 包瑞翰：與自由並肩同行

中央社／ 柏林9日專電

前總統蔡英文今天飛抵柏林，德台民間論壇主席、前歐洲議會議員包瑞翰第一時間與她會面。會後他說，「11月9日是歷史上柏林圍牆倒塌的日子，台灣前總統能在德國與自由並肩同行，別具意義。」

過去曾任歐洲議會友台小組主席的包瑞翰（Reinhard Bütikofer）長年挺台，卸任歐洲議會議員後仍持續推動台德交流，現任台德民間論壇主席。蔡英文9日下午飛抵柏林後，包瑞翰隨即與她會晤。

會後包瑞翰轉述，雙方談及經濟合作、公民社會發展，以及如何共同為自由與民主發聲，也討論到台灣半導體業赴德勒斯登（Dresden）投資的合作計畫。他形容，這是一場「愉快、開放且友好的對話」。

他說，蔡英文卸任後造訪多個歐洲國家，「多年來許多人都十分敬佩蔡英文，並希望她能親自到德國來，如今她真的來了。」

包瑞翰指出，11月9日對德國而言是歷史性的一天，既有光榮時刻，也有沉重記憶，「其中最美好的一件事，就是柏林圍牆在這一天被推倒」。

蔡英文此行出席「柏林自由週」（Berlin FreedomWeek），活動正是為紀念圍牆倒塌而設。主辦方向所有珍視自由理念的人敞開大門，包瑞翰感性說，「台灣的前總統能與我們並肩，一起慶祝自由的傳統，倡議持續為自由奮鬥，讓這份紀念更具意義。」

談及副總統蕭美琴日前在IPAC峰會發表專題演說，包瑞翰表示，蔡英文與蕭美琴在同一週相繼訪歐，「這在5年前是不可想像的」，台歐關係正顯著升溫。

他分析，蔡英文任內更加重視歐洲，使歐洲各國逐漸意識到台灣的重要性，認為台灣不僅是半導體供應鏈的關鍵夥伴，也在公共衛生、網路安全與打擊假訊息等領域擁有寶貴經驗。

包瑞翰指出，歐洲社會對中國的認識也在轉變。過去關注焦點多在人權議題，如西藏與新疆，如今越來越多歐洲人意識到，中國的挑戰不僅涉及價值觀，也關乎歐洲的安全與制度韌性。這使歐洲更傾向與台灣深化合作，建立「以共享價值為基礎的夥伴關係」。

德台民間論壇11日也將在「柏林自由週」期間舉辦座談「獨裁的長影：德國與台灣的轉型正義經驗比較」，由前國家人權博物館館長陳俊宏與德國國會議員派喬塔（Paula Piechotta）對話，聚焦討論威權遺緒如何影響當代民主社會。

