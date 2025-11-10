謝志偉公布蕭美琴高規格維安照 指預防中國野蠻行為

副總統蕭美琴7日現身歐洲議會，在IPAC峰會發表專題演說後，網路出現「台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」等不實訊息。駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉駁斥謠言，另公布警方高規格維安照，指為預防中國的「野蠻行為」。

蕭副總統在布魯塞爾時間7日下午於「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的布魯塞爾峰會演說，峰會在歐洲議會（European Parliament）內舉行，網路出現不實訊息，聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。總統府發言人郭雅慧表示，相關內容實屬惡意捏造，已通知警政單位依法調查處理。

布魯塞爾時間9日下午，謝志偉在臉書粉絲專頁貼出一張與當天維安的警察合照的照片，並寫下「看看這張照片，各種謠言請閉嘴！」

謝志偉表示，拍照的時候已先告知這些維安人員，這張照片可能會被放到社群平台上，也獲得被攝者的同意。「由於前後警車開道等維安動作都是公開的，因此，放此照片無礙默契。」

謝志偉說，這次的高規格維安是以「文明動作」預防「野蠻行為」。因為去年還是副總統當選人的蕭美琴訪問布拉格時，中國派人騷擾，那是公認的野蠻行為。

他並強調，「無關政治，有關價值。」

謝志偉表示，有人想汙衊台灣人的堅韌，結果在羞辱別的文明國家。

IPAC回覆中央社相關提問時也強調，歐洲議會議長、歐盟對外事務部、比利時外交部皆對蕭副總統訪問行程知情。