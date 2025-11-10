陳其邁挺蘇巧慧PO合照 他曝想起賴清德頭痛的一件事

民進黨將提名立委蘇巧慧參選2026年新北市長，高雄市長陳其邁昨天臉書則貼出他與蘇巧慧在立院議場合照，表態支持。爭取參選港湖議員的立委羅智強國會主任陳冠安說，如今陳其邁的輔選版圖更跨出高雄，挺進新北助陣蘇巧慧，讓人想起當年讓賴清德頭痛的「英蘇同盟」。

陳提到，陳其邁力挺蘇巧慧，不僅意味著跨出高雄，更具有跨出派系的政治意義。英系大阿哥與蘇系大師姊的結盟，猶如蔡英文與蘇貞昌聯盟的再現，也讓人想起當年讓賴清德頭痛的「英蘇同盟」。

陳說，事實上，蘇系原與新系關係友好，曾有「新蘇連」之稱，但2019年蔡賴對決後，蘇明確倒向蔡英文，兩人從此緊密合作，蘇系也逐漸轉向英系陣營。因此，這次陳其邁助陣蘇巧慧，不只是拉抬氣勢，更像是宣告「英蘇合體」再現。至於是否意在抗衡賴清德？

「是與不是，都不甚重要，因為對賴而言，英蘇結盟的存在，本身就芒刺在背、如鯁在喉。」陳冠安說，賴清德一方面礙於總統與黨主席身分，無法在檯面上為人助陣。另一方面，賴的支持率仍在三成多徘徊，尚未從大罷免失利中恢復，也並非票房良藥。因此賴清德的戰略低潮期，讓陳其邁儼然成為綠營最具號召力的「最大母雞」，讓暖男得以在黨內獲得更大的話語權與人脈積累。