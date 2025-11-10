快訊

鄭麗文捲吳石風波 蔡正元：自以為是創造兩岸和平議題讓民進黨笑到喘息

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。記者胡經周／攝影
國民黨主席鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。記者胡經周／攝影

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，引發熱議。前立委蔡正元表示，國民黨贏不了選舉，兩岸就沒有和平的機會；黨主席最好聽聽國民黨選將們的意見，而不是自以為是地創造兩岸和平的議題，讓選將們搖頭嘆息，讓民進黨和賴清德脫離最不利的戰場，還笑到喘息。

蔡正元說，兩岸不和平的原因不是國民黨沒有推動兩岸和平，而是國民黨輸掉選舉。2015年的「馬習會」可說是推動兩岸和平的高光時刻，不但無法挽救國民黨2016年的慘敗，甚至還加重病情，結果國民黨輸掉選舉，兩岸更加不和平。

蔡正元說，國民黨要贏得選舉的關鍵，不是如何推動兩岸和平，而是能像2007年的邱毅，把選戰議題設定在民進黨最不利的戰場上，而這個戰場未必是國民黨主席自以為是的兩岸和平議題。

他說，什麼戰場對民進黨最不利？看看國民黨在戰場上的選將就知道，「我是中國人」、「我祭拜白色恐怖」等之類的議題，如果是對民進黨最不利的戰場，從國民黨選將的反應就看得出來，不必做什麼民意調查。

蔡正元表示，如果國民黨選將避之唯恐不及的議題，國民黨主席還要孤芳自賞、自認為在走對的路線，甚至自以為在下什麼大棋局，找一些有的沒有的人在黨內搞「建制派」、「地方派」之類的鬥爭，而不了解前線上選將的問題，國民黨就很難贏得選舉。

蔡正元說，國民黨贏不了選舉，兩岸就沒有和平的機會，黨主席如果沒有贏過什麼選舉，最好聽聽國民黨選將們的意見，該如何打下一場選戰？該如何設定下一場選戰的議題？而不是自以為是地創造兩岸和平的議題，讓選將們搖頭嘆息，讓民進黨和賴清德脫離最不利的戰場，還笑到喘息。

