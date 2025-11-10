新聞眼／非典黨主席 鄭麗文應慎選戰場

聯合報／ 本報記者鄭媁

國民黨主席鄭麗文上任才一周，因為出席白色恐怖紀念，掀起第一場路線風暴，不僅讓綠營檢槍狂轟，藍營內部人士雖不願破壞團結，但不滿的聲浪已開始堆疊。鄭麗文若不能謹言慎行，除可能為綠營提供絕佳攻防素材，對藍營候選人，恐成為難以承受的選戰包袱。

鄭麗文一向不避諱自己「大剌剌」的性格，此次當選黨魁，也因她言詞犀利的直率形象，獲得不少支持；然而，一旦登上最大在野黨魁大位，真性情也可能隨時帶來政治風險。

吳石的共諜身分引發爭議，但事前黨內已提醒活動敏感，勸她婉拒參加，鄭考慮後仍決定前往。鄭麗文出發點或許想以和解與歷史共感淡化仇恨，這樣的理想縱使出於善意，卻忽略國民黨歷史包袱與社會認知差距，尤其明年要挑戰縣市長的候選人，更怕被對手貼上「急統」標籤。

新主席、新作風。作為「非典型」的黨主席，鄭麗文固然在黨內想有所挑戰、甚或重新定義，卻也不該忽略黨內對「歷史正當性」的強烈情感，一舉一動、一言一行都可能在黨內掀起震動。

要打破框架，選擇戰場與時機也很重要。若缺乏縝密鋪陳，只會讓改革曙光淪為複雜的突發事件。鄭麗文想成為不一樣的黨主席，「敢不敢做對的事」與「能不能讓對的事被理解」，其中分寸拿捏，必須更加謹慎，才不致因大剌剌性格而誤事。

鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

鄭麗文出席馬場町秋祭挨批 陳玉珍：怎麼不說民進黨紀念真正的共諜？

初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

民進黨：歷史傷口不該成統戰舞台 鄭麗文凸顯國民黨偏離主流民意

鄭麗文秋祭追思惹議 前立委：明年國民黨候選人會很辛苦

相關新聞

蔣萬安95%連任北市長？ 他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

2026北市長選舉，民進黨誰戰爭取連任的台北市長蔣萬安？名嘴黃暐瀚今天在臉書貼文說，上周五他邀立委王世堅上他的「下班瀚你...

鄭麗文出席馬場町秋祭挨批 陳玉珍：怎麼不說民進黨紀念真正的共諜？

國民黨主席鄭麗文昨天出席馬場町秋祭，今並於社群發短影音，引發網友兩極討論；另外，有國民黨前立委認為，明年要選舉的人會很辛...

初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

民進黨2026高雄市長提名初選明天起登記，立委邱議瑩將搶頭香，今天批評國民黨主席鄭麗文參加秋祭、追思共諜吳石是向權威致敬...

民進黨：歷史傷口不該成統戰舞台 鄭麗文凸顯國民黨偏離主流民意

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思會，由於傳出活動亦祭悼共諜吳石，引發爭議，但鄭強調與吳石無關。民進黨批評，白色恐怖是...

新聞眼／非典黨主席 鄭麗文應慎選戰場

國民黨主席鄭麗文上任才一周，因為出席白色恐怖紀念，掀起第一場路線風暴，不僅讓綠營檢槍狂轟，藍營內部人士雖不願破壞團結，但...

鄭麗文捲吳石風波 國民黨內有雜音

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石。鄭麗文昨在臉書貼出當日致詞影片，提及威權的幽靈箝制言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。