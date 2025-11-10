新聞眼／非典黨主席 鄭麗文應慎選戰場

國民黨主席鄭麗文上任才一周，因為出席白色恐怖紀念，掀起第一場路線風暴，不僅讓綠營檢槍狂轟，藍營內部人士雖不願破壞團結，但不滿的聲浪已開始堆疊。鄭麗文若不能謹言慎行，除可能為綠營提供絕佳攻防素材，對藍營候選人，恐成為難以承受的選戰包袱。

鄭麗文一向不避諱自己「大剌剌」的性格，此次當選黨魁，也因她言詞犀利的直率形象，獲得不少支持；然而，一旦登上最大在野黨魁大位，真性情也可能隨時帶來政治風險。

吳石的共諜身分引發爭議，但事前黨內已提醒活動敏感，勸她婉拒參加，鄭考慮後仍決定前往。鄭麗文出發點或許想以和解與歷史共感淡化仇恨，這樣的理想縱使出於善意，卻忽略國民黨歷史包袱與社會認知差距，尤其明年要挑戰縣市長的候選人，更怕被對手貼上「急統」標籤。

新主席、新作風。作為「非典型」的黨主席，鄭麗文固然在黨內想有所挑戰、甚或重新定義，卻也不該忽略黨內對「歷史正當性」的強烈情感，一舉一動、一言一行都可能在黨內掀起震動。

要打破框架，選擇戰場與時機也很重要。若缺乏縝密鋪陳，只會讓改革曙光淪為複雜的突發事件。鄭麗文想成為不一樣的黨主席，「敢不敢做對的事」與「能不能讓對的事被理解」，其中分寸拿捏，必須更加謹慎，才不致因大剌剌性格而誤事。