聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／綠台南初選 賴系、反賴系對決 互踩本命區

聯合報／ 本報記者萬于甄
民進黨立委林俊憲（左）、陳亭妃（右）競爭台南市長初選，充滿硝煙味，賴清德總統（中）角色引關注。本報資料照片
民進黨立委林俊憲（左）、陳亭妃（右）競爭台南市長初選，充滿硝煙味，賴清德總統（中）角色引關注。本報資料照片

賴清德總統本命區台南的二○二六初選早已殺到見骨，賴的嫡系大弟子立委林俊憲持續舉辦各區域後援會、邀同派系議員站台，立委陳亭妃持續深耕基層，展現民意支持度；林陣營指控藍營介入初選甚至與陳結合，儼然讓這場初選形成「賴系」與「反賴系」對決。

近期媒體陸續發布的台南初選民調中，陳亭妃支持度幾乎都領先林俊憲，一名地方綠營人士認為，林俊憲去年起開始動員成立各區、各類別後援會，就為凝聚支持者，展現「正統人選」；另方面，陳亭妃與政治夥伴前議長郭信良扎根地方，與部分非綠陣營友好，鞏固綠營外，若加上藍、白支持，確實使這場初選不侷限在民進黨內。

林俊憲陣營結構整合能力強，十月起他幾乎每周都舉行政見發布會，同時邀集各選區議員力挺，另陸續在各地籌辦後援會，八日甫成立安南區後援會，就是前進陳亭妃的本命區，現場喊出超過五千名支持者到場，黨內基層公職、南市議會正副議長等廿多位民代齊聚，營造黨內大團結氣勢。

陳亭妃民代資歷完整、又是五屆資深立委，長年蹲點勤跑基層，親和力也十足，近期陸續針對體育、青壯世代、親子教育等議題提出政策，同時推出首波形象影片爭取支持，尤其她長期舉辦「妃妃姐姐萌樂園」系列活動獲得許多親子喜愛，昨也前進中西區武聖夜市登場，一樣屬踏入林俊憲的本命區。

賴總統先前於林俊憲出書錄製影片時，以及丹娜絲颱風後赴台南勘災，明顯對林俊憲多有讚譽，使陳亭妃先前多個民調領先還是被認為恐有變數，連她自己都說：「如果民調差了百分之十七還可以有變數，台南人怎麼看這局？」雖賴清德已明講不得影響公平競爭，地方不分藍綠仍不敢將賴總統因素排除。

台南 林俊憲 陳亭妃

延伸閱讀

民進黨台南市長初選較勁 陳亭妃拚親子票、林俊憲攻本命區5千人挺

林俊憲提營養午餐免費！讓孩子讀冊、吃飯、喝牛奶免錢

民進黨台南市長初選受矚目 陳亭妃挺體育人才、林俊憲助阻詐

台南民調／謝龍介、林俊憲「纏麻花」 看不到陳亭妃車尾燈

相關新聞

蔣萬安95%連任北市長？ 他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

2026北市長選舉，民進黨誰戰爭取連任的台北市長蔣萬安？名嘴黃暐瀚今天在臉書貼文說，上周五他邀立委王世堅上他的「下班瀚你...

鄭麗文出席馬場町秋祭挨批 陳玉珍：怎麼不說民進黨紀念真正的共諜？

國民黨主席鄭麗文昨天出席馬場町秋祭，今並於社群發短影音，引發網友兩極討論；另外，有國民黨前立委認為，明年要選舉的人會很辛...

初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

民進黨2026高雄市長提名初選明天起登記，立委邱議瑩將搶頭香，今天批評國民黨主席鄭麗文參加秋祭、追思共諜吳石是向權威致敬...

民進黨：歷史傷口不該成統戰舞台 鄭麗文凸顯國民黨偏離主流民意

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思會，由於傳出活動亦祭悼共諜吳石，引發爭議，但鄭強調與吳石無關。民進黨批評，白色恐怖是...

新聞眼／非典黨主席 鄭麗文應慎選戰場

國民黨主席鄭麗文上任才一周，因為出席白色恐怖紀念，掀起第一場路線風暴，不僅讓綠營檢槍狂轟，藍營內部人士雖不願破壞團結，但...

鄭麗文捲吳石風波 國民黨內有雜音

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石。鄭麗文昨在臉書貼出當日致詞影片，提及威權的幽靈箝制言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。