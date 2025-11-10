聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／綠高市初選 民調打泥巴戰 林岱樺最大變數

聯合報／ 本報記者徐白櫻
民進黨高雄市長初選，立委邱議瑩（右起）、賴瑞隆、許智傑與林岱樺（左）四搶一，國民黨料將由立委柯志恩（左二）代表出戰。本報資料照片
民進黨高雄市長初選，立委邱議瑩（右起）、賴瑞隆、許智傑與林岱樺（左）四搶一，國民黨料將由立委柯志恩（左二）代表出戰。本報資料照片

民進黨二○二六年台南、高雄市長及嘉義縣長初選，今起領表登記。對於身兼民進黨主席的賴清德總統，二○二六年選舉不僅是期中考，更攸關總統連任之戰，有輸不得的壓力，但「綠到出汁」的台南市及高雄市，卻陷入分裂危機，黨內互打搬上檯面、刀刀見骨；高雄部分，立委林岱樺仍是黨內最大變數。

民進黨二○二六高雄市長初選四人拚戰，近期傳出的「內參民調」、甚至「地下賭盤」排序不盡相同，選情渾沌。目前林岱樺擁正國會支持、邱議瑩明顯與市長陳其邁結盟，反倒是新系賴瑞隆許智傑也未明顯獲賴清德總統支持。

五花八門的民調數據之中，四人幾乎都贏過國民黨立委柯志恩，但一名藍營內部人士說，這些民調非常不真實，且充滿個人政治算計，三年前民調預估陳其邁會贏柯志恩四十萬票以上，最後只贏廿幾萬票，兩者落差極大，目前四位綠營立委民調中，互比民調尚在誤差範圍內，柯志恩在部分行政區有競爭優勢，不可能隨便一個人都會贏柯。

最近三個月以來，高雄市長初選民調「大爆發」，尤其林岱樺岡山造勢後達到顛峰，傳出民進黨內參民調、地下賭盤民調，讓初選資訊混亂、可信度被質疑。一名資深黨員說，每個候選人都說自己最好，「今天賴瑞隆在ＬＩＮＥ群組發出第一名民調，許智傑馬上拋出他後來居上的證據」，彼此互相角力，沒完沒了，「上面演得很高興，下面的人反而很淡定」，讓選民的判斷力變好，不會盲目相信民調。

一名綠營黨工也觀察，賴總統直接布局高雄初選的著力不如台南，賴瑞隆為前市長、監察院長陳菊子弟兵，傳出他支持者對外稱「大賴（指賴清德）挺小賴（指賴瑞隆）」，盼能增加聲勢，不過賴總統迄今公開談話也沒令人感受有偏好四人哪一人。

另名高雄綠營人士說，林岱樺首場造勢成功，導致黨內競爭趨激烈，目前林岱樺仍是黨內最大變數，難保接下來兩個月不會有其他狀況造成黨內廝殺。

高雄市 邱議瑩 賴瑞隆 林岱樺 許智傑

延伸閱讀

民進黨高雄市長初選將登記 各參選人跑攤拜票

高雄市長選舉賭盤民調曝光 林岱樺：看看開心就好

林佳龍堅持挺林岱樺 羅智強：政務官造反是賴清德咎由自取

稱高雄已從派系走入市民作主 林岱樺：相信賴清德會做到公平初選

相關新聞

蔣萬安95%連任北市長？ 他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

2026北市長選舉，民進黨誰戰爭取連任的台北市長蔣萬安？名嘴黃暐瀚今天在臉書貼文說，上周五他邀立委王世堅上他的「下班瀚你...

鄭麗文出席馬場町秋祭挨批 陳玉珍：怎麼不說民進黨紀念真正的共諜？

國民黨主席鄭麗文昨天出席馬場町秋祭，今並於社群發短影音，引發網友兩極討論；另外，有國民黨前立委認為，明年要選舉的人會很辛...

初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

民進黨2026高雄市長提名初選明天起登記，立委邱議瑩將搶頭香，今天批評國民黨主席鄭麗文參加秋祭、追思共諜吳石是向權威致敬...

民進黨：歷史傷口不該成統戰舞台 鄭麗文凸顯國民黨偏離主流民意

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思會，由於傳出活動亦祭悼共諜吳石，引發爭議，但鄭強調與吳石無關。民進黨批評，白色恐怖是...

新聞眼／非典黨主席 鄭麗文應慎選戰場

國民黨主席鄭麗文上任才一周，因為出席白色恐怖紀念，掀起第一場路線風暴，不僅讓綠營檢槍狂轟，藍營內部人士雖不願破壞團結，但...

鄭麗文捲吳石風波 國民黨內有雜音

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石。鄭麗文昨在臉書貼出當日致詞影片，提及威權的幽靈箝制言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。