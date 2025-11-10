新聞眼／非典外交 給台灣安全加分？減分？

美國總統川普帶起的保護主義席捲全球，全世界主要國家都在避險，台灣希望打開受到傳統外交長期被壓抑的國際局面；副總統蕭美琴突然現身歐洲議會發表演說，前總統蔡英文卸下公職後轉身出席國際會議，企盼提升台灣在國際能見度，種種非典型做法，是台灣面對外交困境不得不然。

當台積電的晶片及相關供應鏈的關鍵地位受到全球矚目，順勢打開台灣與各國交往的門路，過去幾十年推不動的往來在這幾年間「起風了」。而台灣能買的最佳保險就是與各國都有利益綁定，「台灣有事就是全球有事」，華府一度將台海是全球最重要水道的說法，從單純的商業利益推演到安全層面，用的正是類似邏輯。

當蕭美琴和蔡英文前後腳踏出國門拚外交，民進黨和外交圈從上到下的歡欣鼓舞，認為長期且辛苦的外交經營結出果實固然可賀，但從此刻開始，北京在外交領域對台灣的壓力只增不減，這都是無法迴避的風險。

福兮禍之所倚。台灣的外交空間隨著國際政治局勢浮動，各國與台灣的往來，有其實際利益需求，我方找到切入點之後，還必須能站穩腳跟，要乘風還要能破浪，才能真正累積實質關係。

台灣想要跟各國發展正常化的關係，始終繞不開兩岸關係，只有台海局勢足夠穩定，台灣實力足夠不可或缺，才有機會行穩致遠。

今年起不斷有外交突破的消息傳出，但到目前為止，賴總統的外交路線還沒有完全明朗，是務實還是務虛？會給台灣安全帶來加分還是減分？煙花落盡後，人民終會看到答案。