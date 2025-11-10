聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／非典外交 給台灣安全加分？減分？

聯合報／ 本報記者張文馨

美國總統川普帶起的保護主義席捲全球，全世界主要國家都在避險，台灣希望打開受到傳統外交長期被壓抑的國際局面；副總統蕭美琴突然現身歐洲議會發表演說，前總統蔡英文卸下公職後轉身出席國際會議，企盼提升台灣在國際能見度，種種非典型做法，是台灣面對外交困境不得不然。

當台積電的晶片及相關供應鏈的關鍵地位受到全球矚目，順勢打開台灣與各國交往的門路，過去幾十年推不動的往來在這幾年間「起風了」。而台灣能買的最佳保險就是與各國都有利益綁定，「台灣有事就是全球有事」，華府一度將台海是全球最重要水道的說法，從單純的商業利益推演到安全層面，用的正是類似邏輯。

當蕭美琴和蔡英文前後腳踏出國門拚外交，民進黨和外交圈從上到下的歡欣鼓舞，認為長期且辛苦的外交經營結出果實固然可賀，但從此刻開始，北京在外交領域對台灣的壓力只增不減，這都是無法迴避的風險。

福兮禍之所倚。台灣的外交空間隨著國際政治局勢浮動，各國與台灣的往來，有其實際利益需求，我方找到切入點之後，還必須能站穩腳跟，要乘風還要能破浪，才能真正累積實質關係。

台灣想要跟各國發展正常化的關係，始終繞不開兩岸關係，只有台海局勢足夠穩定，台灣實力足夠不可或缺，才有機會行穩致遠。

今年起不斷有外交突破的消息傳出，但到目前為止，賴總統的外交路線還沒有完全明朗，是務實還是務虛？會給台灣安全帶來加分還是減分？煙花落盡後，人民終會看到答案。

蕭美琴 蔡英文 外交

延伸閱讀

網傳捐錢換蕭美琴赴歐演說 范雲批假消息：惡意攻擊抹殺外交人員努力

蕭美琴副總統現身歐洲議會 真相竟是自己出錢租場地？

蕭美琴赴歐演說遭爆交換說 總統府駁斥

蕭美琴赴歐洲議會演講 胡錫進：台獨跳得越高死得越快

相關新聞

蔣萬安95%連任北市長？ 他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

2026北市長選舉，民進黨誰戰爭取連任的台北市長蔣萬安？名嘴黃暐瀚今天在臉書貼文說，上周五他邀立委王世堅上他的「下班瀚你...

鄭麗文出席馬場町秋祭挨批 陳玉珍：怎麼不說民進黨紀念真正的共諜？

國民黨主席鄭麗文昨天出席馬場町秋祭，今並於社群發短影音，引發網友兩極討論；另外，有國民黨前立委認為，明年要選舉的人會很辛...

初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

民進黨2026高雄市長提名初選明天起登記，立委邱議瑩將搶頭香，今天批評國民黨主席鄭麗文參加秋祭、追思共諜吳石是向權威致敬...

民進黨：歷史傷口不該成統戰舞台 鄭麗文凸顯國民黨偏離主流民意

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思會，由於傳出活動亦祭悼共諜吳石，引發爭議，但鄭強調與吳石無關。民進黨批評，白色恐怖是...

新聞眼／非典黨主席 鄭麗文應慎選戰場

國民黨主席鄭麗文上任才一周，因為出席白色恐怖紀念，掀起第一場路線風暴，不僅讓綠營檢槍狂轟，藍營內部人士雖不願破壞團結，但...

鄭麗文捲吳石風波 國民黨內有雜音

國民黨主席鄭麗文上周六出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石。鄭麗文昨在臉書貼出當日致詞影片，提及威權的幽靈箝制言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。