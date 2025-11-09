蕭美琴：台灣處境困難 始終沒退縮

副總統蕭美琴七日應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）在歐洲議會舉行的年會中發表演說，昨抵台在機場分享此行感觸，她說，台灣國際處境一直以來都很困難，但「我們始終沒有退縮」。

蕭美琴與外交部長林佳龍結束布魯塞爾行程後昨天清晨返抵國門。蕭美琴在機場指出，這次是奉賴清德總統指派，代表台灣在ＩＰＡＣ年會「台灣專題」場次中，向歐洲和來自各國的國會議員、公民社會代表以及媒體分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更進一步理解和支持。

官員形容這是我國對歐外交的重大突破，蕭美琴指出，台灣的國際處境一直以來都很困難，有很多不公平跟挫折，沒有一件事情是容易的，「但我們始終沒有退縮，因為我們相信台灣人民跟世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會」。

對於蕭美琴此行，朝野評價不一。國民黨立委許宇甄批評，蕭並非歐洲議會邀請，這是把外交變政治表演秀。

身為ＩＰＡＣ共同主席的民眾黨立委陳昭姿則樂見，她看到蕭美琴能站在歐洲議會發表演說，確實是台灣外交突破。也凸顯綠營對於民眾黨抹紅及政治攻擊不攻自破。陳說，因民眾黨參與，台灣才得以在去年加入ＩＰＡＣ，對台灣站上國際政治舞台，無論她個人或民眾黨都非常樂見。