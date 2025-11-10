2026大選 綠憂總統因素 影響縣市長初選

迎戰二○二六年地方選舉，民進黨縣市長必須初選的台南市、高雄市及嘉義縣三選區，今天起至十四日開放領表登記，預計明年一月十二日至十七日進行初選民調。其中，高雄「四搶一」最為激烈，台南府城上演「妃憲之戰」。綠營人士觀察，賴清德總統兼任民進黨主席，台南高雄各有其子弟兵及同屬新系的成員參與初選，能否力求公平，成為影響初選結果的重要關鍵。

雖然外界質疑部分縣市初選方式不公，甚至擔憂恐將出現報復性投票等，但不具名綠營立委表示，陰謀論說法不值一駁。民進黨立院黨團幹長鍾佳濱表示，相關指控要有證據，否則就只是在造謠。

民進黨在高雄市、台南市及嘉義縣執政屆滿，由於爭取參選者不僅一人，將辦理初選決定提名人選。賴清德日前在中常會宣布三點提醒，要求參選人不得做出損害民進黨形象或違背人民期待的行為、也不得透過任何手段影響公平競爭，並嚴禁相互攻訐。

依民進黨初選公告，完成登記後進行黨內協調至今年十二月十六日止，如無法達成協議，由中央黨部辦理民調決定提名人選；初選民調為二○二六年一月十二日至一月十七日。

高雄市長部分，民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都盼順利出線，延續港都執政；其中，邱議瑩今天可望搶頭香登記，許智傑預計十三日登記，賴林尚在安排中。

台南市長部分，賴清德子弟兵立委林俊憲與原正國會立委陳亭妃早在一年前就已是楚河漢界，近日更頻頻隔空較勁，火藥味濃，兩人傳出皆有意於十二日周三上午前往登記。

嘉義縣長部分，海線立委蔡易餘已表態爭取，挑戰者為嘉義縣議員黃榮利。蔡易餘以自己目前單身，選定十一日上午十一時十一分登記，黃榮利預計同一天的下午二時登記。

蔡易餘、黃榮利在黨內並非首次對壘，二○二三年立委選舉，黃榮利就宣布挑戰當時拚連任的蔡易餘，黃最終在黨內協調下退選，此次黃決定要初選，年初就掛出與賴總統同框的看板。

民進黨陸續提名二○二六縣市長人選，國民黨也加快速度。國民黨黨務人士表示，已著手研擬二○二六縣市長提名辦法，最快在本月中下旬送中常會，獲通過後就可正式啟動各縣市提名作業。

國民黨人士表示，相關提名辦法會參考二○一八年模式，看依據各縣市狀況及運作上是否符合當前的環境，再分批啟動提名作業。

國民黨人士說，繼續爭取連任的縣市長最單純，包括台北、桃園、基隆、苗栗、南投及連江，原則上會直接提名；非連任縣市方面，若僅一人表態競逐，提名作業也會相對單純，不過，也會視選區狀況有所調整；若有超過一人以上爭取提名，再由提名小組視情況擬定方式決定人選。

至於藍白合作的縣市，黨內人士表示，仍待兩黨提名制度確立後，再行討論合作模式，一定以勝選極大化的原則推出最強人選。