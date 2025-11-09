快訊

15萬顆「問題雞蛋」流入全台…芬普尼哪裡來？專家揭三大可能來源

蔡英文抵柏林談台歐關係發展：我們再繼續努力

中央社／ 柏林9日專電

前總統蔡英文今天下午抵達柏林，展開卸任後第三度訪歐行程。她在飯店接受獻花迎接，心情愉悅，回答是否和蕭副總統接力深化台歐關係時表示，「我們再繼續努力」。明天她將出席「柏林民主論壇」開幕式並發表演說。

蔡英文於當地時間下午1時30分左右抵達柏林下榻飯店，飯店總經理親自獻花迎接。她心情愉悅，停步與媒體寒暄，讚德國天氣「還蠻好的」，回答怎麼看和副總統蕭美琴接力訪歐時說：「我們再繼續努力！」

出發前，她透過臉書（facebook）發文說，「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作，在賴清德總統指派下，蕭美琴副總統已經結束了歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。」

蔡英文卸任後持續深化台歐關係，去年10月她先後訪問捷克、法國與比利時；今年5月則前往立陶宛、丹麥與英國。此次再度訪歐，德國成為她延續與歐洲民主夥伴對話的重要一站。

她在行前強調，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，將堅定與歐洲及其他理念相近的國家站在一起，展現守護民主與自由的決心，呼應此次論壇「自由與民主」主題。

柏林民主論壇（Berlin Freedom Conference）是11月柏林自由週核心活動，由柏林市政府、斯普林格自由基金會（Axel Springer Freedom Foundation）與世界自由大會（World Liberty Congress）共同主辦。

現場將匯集全球公民社會領袖、人權運動代表與專家，透過主題演說與座談，探討如何在威權主義回潮，民主受威脅時代，捍衛並強化自由與民主。

官方公布與會名單包括德國國會議長克洛克納（Julia Klöckner）、柏林市長魏格納（Kai Wegner）、委內瑞拉反對派領袖羅培茲（Leopoldo López）、諾貝爾和平獎得主馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk）及台灣無任所大使唐鳳等。主辦單位並將蔡英文列為本屆論壇重要亮點。

蔡英文 柏林 飯店

延伸閱讀

蕭美琴副總統現身歐洲議會 真相竟是自己出錢租場地？

蕭美琴現身歐洲議會 陸駐歐盟使團：嚴重衝擊中歐政治互信

蕭美琴赴歐演說過程保密 賴總統多次開會掌握進度

蔡英文啟程訪歐 讚蕭美琴登歐洲議會演說對台灣意義非凡

相關新聞

蔣萬安95%連任北市長？ 他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

2026北市長選舉，民進黨誰戰爭取連任的台北市長蔣萬安？名嘴黃暐瀚今天在臉書貼文說，上周五他邀立委王世堅上他的「下班瀚你...

鄭麗文出席馬場町秋祭挨批 陳玉珍：怎麼不說民進黨紀念真正的共諜？

國民黨主席鄭麗文昨天出席馬場町秋祭，今並於社群發短影音，引發網友兩極討論；另外，有國民黨前立委認為，明年要選舉的人會很辛...

初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

民進黨2026高雄市長提名初選明天起登記，立委邱議瑩將搶頭香，今天批評國民黨主席鄭麗文參加秋祭、追思共諜吳石是向權威致敬...

民進黨：歷史傷口不該成統戰舞台 鄭麗文凸顯國民黨偏離主流民意

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思會，由於傳出活動亦祭悼共諜吳石，引發爭議，但鄭強調與吳石無關。民進黨批評，白色恐怖是...

出戰桃園市長？ 王義川：先討論市政才是根本

民進黨桃園市長人選備受關注，民進黨立委王義川今到桃園市黨部演講前受訪，坦言北北基桃首都圈是2026選舉的重中之重，民進黨...

王義川桃園開講為2026暖身？ 凌濤諷：起手式慢了

民進黨立委王義川今到民進黨桃園市黨部演講，外界關注他是否有意參選桃園市長。國民黨桃園市議員凌濤表示，王在座談中提出的城市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。