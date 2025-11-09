出戰桃園市長？王義川：先討論市政才是根本

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨立委王義川今受訪表示，北北基桃首都圈是2026選舉的重中之重，會靜待黨中央最好的安排。圖／聯合報系資料照片
民進黨桃園市長人選備受關注，民進黨立委王義川今到桃園市黨部演講前受訪，坦言北北基桃首都圈是2026選舉的重中之重，民進黨必須設下「首都防線」才不會外溢到彰化以南，也強調討論市政才是根本，對於黨中央的徵召，身為黨員就是要接受，會靜待黨中央最好的安排。

王義川說，北北基桃首都圈是2026年選舉的重中之重，民進黨必須在北北基桃首都圈設下「首都防線」，才不會讓北北基桃的選舉外溢到彰化以南，所以北北基桃市長人選，包括黨中央、黨主席及選對會，都在緊鑼密鼓地徵詢、徵召當中，他身為黨員，對於黨中央的徵召就是接受，目前還是要等黨中央、黨主席及選對會做最好的安排。

至於總統府秘書長何志偉盛傳要選桃園市長，王義川說，桃園想要來討論的人選非常多、桃園的課題也非常多，他認為從市政的討論才是最根本的，人選則是最後底定，「桃園人還是要先討論桃園施政，未來發展，才是走正確的路。」

