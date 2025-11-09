王義川桃園開講為2026暖身？凌濤諷：起手式慢了

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨立委王義川今到民進黨桃園市黨部演講，國民黨桃園市議員凌濤（圖）諷刺，王在座談中提出的城市願景還在空中閣樓，對桃園已進行中的政策也不了解，「加油好嗎？」圖／報系資料照
民進黨立委王義川今到民進黨桃園市黨部演講，外界關注他是否有意參選桃園市長。國民黨桃園市議員凌濤表示，王在座談中提出的城市願景乏善可陳，不僅還在空中閣樓，對桃園已進行中的政策也不了解，「加油好嗎？」

凌濤稱，賴清德總統已經幾乎確定提名何志偉代表民進黨參選桃園市長，王義川今天的演講不僅是起手式，更是最後關頭要抗衡，不得不出手的一張牌，但王過去被稱為政治乩童，在講座提出的城市願景也乏善可陳，乍聽之下還以為在上政論節目。

凌濤說，王義川提及航空城不足之處，聲稱要學日韓把人留在當地，不要往台北跑，但王2018年擔任台中市交通局長時，被監察院糾正花博虧損20億元，害慘台中，2019年被桃園市前市長鄭文燦延攬擔任航空城公司董事長，又讓航空城虧損高達上億，害慘桃園，請問王義川能不能提一些有別於他虧損經驗的願景？

凌濤也說，王義川提到桃園捷運要與新北捷運接軌以疏散通勤人流，但相關的計畫早在規畫中；王指青埔高鐵是桃園的門面，應規畫用於青年或育兒住宅區域，事實是張善政市府在青埔特區早已著手多項社會住宅與托育建設，包括已完工或施工中的社宅基地、增設公托與幼兒園名額，並積極引入桃園市兒童美術館等多功能公共設施，王義川不甚了解，還在空中樓閣。

凌濤諷刺，王義川提到民進黨要設立「首都防線」，才不會外溢，顯然王認為自己「川流」可以帶動民進黨全國選情，但賴清德會不會埋單還得打上一個大問號；另，王高喊「先談市政不要談人選」，但人選都不適合，談什麼市政？王義川真的要加油，願景內容不像準備好的參選人，但他還是幫王加油鼓勵，「王義川來才有火花！」

