央視報導全球抓捕沈伯洋 警政署：國人勿協助宣傳以免觸法

大陸中央電視台近期報導，指陸方可透過國際刑警組織等，全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋。警政署今透過刑事局表示，言論自由是人民基本權利，呼籲國人勿協助陸方宣傳不實訊息，以免觸法。

警政署表示，我國言論自由為人民之基本權利，法律均給予最大限度之保障，俾其實現自我、溝通意見及追求真理，促進各種合理的政治及社會活動之功能，將持續以最嚴謹態度維護國民安全與尊嚴，確保人民不因言論或思想而遭受跨國威脅。

警政署指出，對於涉及境外勢力散布不實訊息、煽動恐懼或干預我國言論環境之行為，定將依法偵辦，呼籲國人切勿協助或配合中國官方及其附隨組織進行宣傳、滲透、監控或資料蒐集等行為，以免違反國家安全法、反滲透法等相關規定而觸法。