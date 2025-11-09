快訊

中職／桃猿震撼異動！古久保健二剛拿冠軍即卸任總教練

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼「流向9縣市」 食藥署：估15萬顆受影響

央視報導全球抓捕沈伯洋 警政署：國人勿協助宣傳以免觸法

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。（聯合報系資料照）
民進黨立委沈伯洋。（聯合報系資料照）

大陸中央電視台近期報導，指陸方可透過國際刑警組織等，全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋。警政署今透過刑事局表示，言論自由是人民基本權利，呼籲國人勿協助陸方宣傳不實訊息，以免觸法。

警政署表示，我國言論自由為人民之基本權利，法律均給予最大限度之保障，俾其實現自我、溝通意見及追求真理，促進各種合理的政治及社會活動之功能，將持續以最嚴謹態度維護國民安全與尊嚴，確保人民不因言論或思想而遭受跨國威脅。

警政署指出，對於涉及境外勢力散布不實訊息、煽動恐懼或干預我國言論環境之行為，定將依法偵辦，呼籲國人切勿協助或配合中國官方及其附隨組織進行宣傳、滲透、監控或資料蒐集等行為，以免違反國家安全法、反滲透法等相關規定而觸法。

言論自由 國家安全 台獨

延伸閱讀

央視威脅全球抓捕 沈伯洋：一邊一國 別妄想手伸進台灣

央視發布影片「起底」沈伯洋 威脅展開全球抓捕

大陸立案查沈伯洋 卓榮泰嗆空話：中對台無司法管轄權

罷團推2026選北市長 沈伯洋感謝支持：下飛機才看到新聞

相關新聞

蔣萬安95%連任北市長？ 他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

2026北市長選舉，民進黨誰戰爭取連任的台北市長蔣萬安？名嘴黃暐瀚今天在臉書貼文說，上周五他邀立委王世堅上他的「下班瀚你...

鄭麗文出席馬場町秋祭挨批 陳玉珍：怎麼不說民進黨紀念真正的共諜？

國民黨主席鄭麗文昨天出席馬場町秋祭，今並於社群發短影音，引發網友兩極討論；另外，有國民黨前立委認為，明年要選舉的人會很辛...

初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

民進黨2026高雄市長提名初選明天起登記，立委邱議瑩將搶頭香，今天批評國民黨主席鄭麗文參加秋祭、追思共諜吳石是向權威致敬...

民進黨：歷史傷口不該成統戰舞台 鄭麗文凸顯國民黨偏離主流民意

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思會，由於傳出活動亦祭悼共諜吳石，引發爭議，但鄭強調與吳石無關。民進黨批評，白色恐怖是...

央視報導全球抓捕沈伯洋 警政署：國人勿協助宣傳以免觸法

大陸中央電視台近期報導，指陸方可透過國際刑警組織等，全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋。警政署今透過刑事局表示，言...

綠營嘉義縣長初選兩人再度競逐 山海派系與黃家班角力升溫

民進黨2026年台南市長、高雄市長與嘉義縣長提名作業今起至 14 日受理領表。在嘉義縣方面，已表態參選者包括立委蔡易餘與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。