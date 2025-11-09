北社指鄭麗文為共諜唱紅歌 籲國民黨內應自省

快訊

中央社／ 台北9日電

國民黨主席鄭麗文昨天赴馬場町紀念公園出席統派團體秋祭，台灣北社今天表示，國民黨內應自省，鄭麗文若真重視人權與自由，應先關心仍在中國失聯、被拘押的台灣人民，而非為共諜唱紅歌。

台灣北社今天發布聲明稿表示，嚴正譴責鄭麗文於近日參加統派團體「白色恐怖秋祭」，在共諜吳石遺像前獻花、合唱中國紅色歌曲「安息歌」。此舉不僅錯置歷史是非，更在自由民主的土地上，替極權唱頌，使全體台灣人民蒙羞。

台灣北社表示，「安息歌」誕生於1945年，為中國共產黨滲透時期的紅色歌曲，歌詞「你們的血照亮著路」，原意是頌揚為共產革命犧牲的同志。鄭麗文在此背景下合唱、致敬，等同為中共隱蔽戰線正名，對曾為自由奮戰、死於共諜背叛的中華民國軍民，是二度傷害。

台灣北社說，吳石為國軍中將，於徐蚌會戰洩密導致10餘萬國軍覆滅，如今卻被中共包裝為「烈士」。鄭麗文若仍自稱中華民國政黨領袖，卻參與對共諜獻花的場合，形同承認中共敘事、成為第五縱隊的一環。

台灣北社表示，國民黨內多數基層與長輩仍以「反共保台」為志，如今目睹鄭麗文在統戰活動中獻花、唱紅歌，心中痛心。此舉不是「歷史反思」，而是政治投誠；不是「文化交流」，而是權力迎合。

另外，台聯黨主席周倪安透過臉書表示，鄭麗文把通敵共諜當英雄，可見這個黨已經完全墮落了；她呼籲，政府應當正視國會最大黨正在紅統化的危害。

周倪安說，日前中國央視拍出革命劇「沉默的榮耀」，其中就有官拜中將參謀次長、卻被中共吸收的匪諜吳石為題材，其死後被中共領導人毛澤東點名為「革命烈士」，更證明其匪諜身分無虞。

