綠營嘉義縣長初選兩人再度競逐 山海派系與黃家班角力升溫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
2023年民進黨立委初選時，黃榮利就曾宣布挑戰蔡易餘，最終在黨內協調下退選，如今戰線延伸至縣長選舉，黨內競爭再度引發關注。圖／本報資料照片
民進黨2026年台南市長、高雄市長與嘉義縣長提名作業今起至 14 日受理領表。在嘉義縣方面，已表態參選者包括立委蔡易餘與縣議員黃榮利，兩人並非首次對壘。2023年民進黨立委初選時，黃榮利就曾宣布挑戰蔡易餘，最終在黨內協調下退選，如今戰線延伸至縣長選舉，黨內競爭再度引發關注。

黃榮利早在今年農曆年假期間，便於嘉義縣山、海區主要路段掛出以「18 鄉鎮市」為背景、與賴清德總統同框的大型看板，企圖心強烈。黃榮利曾任太保市長、農會總幹事，是前省諮議員黃文峯的妻舅；妹妹黃麗貞曾任兩任朴子市長、農會總幹事，外甥女黃嫈珺也是現任縣議員。黃家在朴子、太保深耕多年，形成黨內具分量的「黃家班」。

然而，近年黃家班因太保市長選舉爆發嚴重分裂。黃榮利任內秘書鄭淑分以無黨籍出馬挑戰民進黨提名的戴光宗並勝選，而黃文峯、黃麗貞、黃嫈珺三人又因 2024 總統大選期間替國民黨候選人侯友宜站台遭黨紀處分，陸續遭開除或退黨，使得黃家班僅剩黃榮利仍在民進黨內。但地方人士指出，黃家班的組織能量仍在，太保市長一役已證明其動員能力不可小覷。

嘉義縣民進黨長期由英系前立委陳明文掌握主導權，不過黃家班在海區同樣具備穩固基層實力，能左右鄉鎮市長與議員選情。蔡易餘被視為明年縣長熱門，他在今年7月風災期間全程陪同行政院長卓榮泰勘災，被認為是在強化縣長戰力。蔡易餘近年積極經營山海選區，但山區向來是其較弱環節，因此仍須倚賴陳明文系統的整合與支持。

另一項關鍵動向則落在議長張明達身上。張明達多年來多次有意挑戰立委與縣長，但始終未能如願。上次縣長黨內初選中，親張明達勢力動作頻頻，但最後由翁章梁出線，引發基層議論。這一次張明達尚未表態，但其長期深耕山區的人脈資源，被視為蔡、黃兩人必爭的重要力量。

翁章梁任內兩屆府會關係穩定，並連續四度獲選五星縣長，但他即將屆滿卸任。面對縣長與立委布局重新洗牌，他先前曾表示，未來縣長須具備「對中央、地方運作都非常熟悉」的能力，外界解讀其屬意接棒人選已呼之欲出。

隨著領表期正式啟動，嘉義縣長選戰提前開跑，民進黨內山海派系、黃家班與議長張明達的人脈動向，將成為未來初選布局的最大變數。

立委蔡易餘風陪同行政院長卓榮泰勘災，被認為是在強化縣長戰力。圖／翻攝蔡易餘臉書
立委蔡易餘風陪同行政院長卓榮泰勘災，被認為是在強化縣長戰力。圖／翻攝蔡易餘臉書

民進黨 嘉義 蔡易餘

