政院115年擴大推動自主都更 擬提供10倍信保總額

政院官員今天指出，明年起將擴大推動自主都更政策，將提供專業及財政雙重協助，包括建立都更服務管理機構運作機制，並參照危老重建信保機制，由中央都更基金投入1倍的信保額度至中小企業信保基金，將可提供10倍的信保總額。

總統賴清德今年9月拋出「自主都更」，盼透過成立自主都更信用保證機制，降低金融機構承貸風險，提升銀行承貸的意願。

民進黨立委蘇巧慧日前質詢指出，都市更新條例實施27年，完成1200件，危老條例上路8年，已完成4500件，建議都更審議標準應明確化。行政院長卓榮泰答詢時則說，正研擬自主都更，讓房屋所有權人付出更少的行政費用，不用跟建商分土地或容積，自己享有更多實際上可擁有的使用面積。

政院官員今天指出，明年的推升內需計劃中，擴大自主都更是其中之一，將提供專業及財政雙重協助。專業支持措施方面，將建立都市更新服務管理機構運作機制，補足辦理自主都更時的專業缺口。

官員表示，財政支持措施則由中央都更基金提供自主都更信用保證，協助民眾取得銀行核貸；也就是將參照危老重建信保機制，中央都更基金投入1倍的信保額度至中小企業信保基金，可提供10倍的信保總額。

官員也說，央行已就自主都更調整不動產貸款集中度管理方式，各家銀行因承作自主都更相關貸款未能每季達標者，央行已給銀行彈性調整空間，讓自主都更不因集中度管制影響申貸。

針對相關修法方向，官員指出，都更服務管理機構運作機制，將廣邀各界召開座談會蒐集意見，也正研議中央都更基金收支保管辦法修正草案，及訂定「自主都更重建貸款信用保證作業要點」草案。

根據115年度預算書，內政部將撥補中央都市更新基金，擴大辦理自主都更政策新台幣5億元。

根據都市更新入口網站的「自主更新專區」，政府自民國100年起補助擬訂都更事業計畫有關費用，目前最新政策為，針對30年以上老屋，補助都市更新會重建規劃費，包括擬訂事業計畫補助上限新台幣500萬元、權利變換計畫補助上限300萬元。不過自100年至113年，僅核定46案。