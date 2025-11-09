鄭麗文出席馬場町秋祭挨批 陳玉珍：怎麼不說民進黨紀念真正的共諜？

國民黨主席鄭麗文昨天出席馬場町秋祭，今並於社群發短影音，引發網友兩極討論；另外，有國民黨前立委認為，明年要選舉的人會很辛苦。國民黨立委陳玉珍表示，民進黨用片段式的來批判國民黨威權統治、白色恐怖，怎麼不說民進黨紀念的受難者裡面也有真正的共諜？大家應一起還原真相。

鄭麗文昨天出席在台北市馬場町公園舉行的白色恐怖追思活動，引發各界討論，她澄清悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。她臉書今天再貼出昨天致詞影片，質疑威權的幽靈箝制言論，與當局者不同意見就被視為雜質？影片以「KMT鄭在改變」結尾。

鄭麗文今日發出的短影音一出，吸引不少網友留言，看法兩極，有人支持，也有人建議鄭麗文低調，更有人直接批評鄭麗文是追思敵人。另外，前立委陳學聖指出，明年地方大選路線之爭提前開打，甚至會一路打到2028，國民黨候選人會很辛苦。

陳玉珍指出，民進黨紀念228只擷取片段，來批判國民黨威權統治、白色恐怖，怎麼不說民進黨紀念的受難者裡面也有真正的共諜？所以民進黨不能片段的來批評鄭麗文所作所為，大家要來一起還原歷史真相，才能得到完整的詮釋。

國民黨立委吳宗憲也說，鄭麗文已經在當場公開清楚地表態，吳石非政治受難者，而是情報工作者，因此並不應該是紀念對象。白色恐怖所哀悼紀念的主體是冤案、錯案、假案，及許多在當初懷抱理想參與左翼讀書會，但因為國共內戰、彼此仇恨的嚴峻狀態，而不幸遭到重刑的人。