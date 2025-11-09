快訊

鳳凰進逼 北市這1區已發強風黃燈…強風特報至周四

中職／桃猿震撼異動！古久保健二剛拿冠軍即卸任總教練

市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼「流向9縣市」 食藥署：估15萬顆受影響

央視揚言全球追捕沈伯洋 外交部斥中國典型跨境鎮壓

中央社／ 台北9日電

媒體報導，中國央視威脅將全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋。外交部今天駁斥這是中國典型「跨境鎮壓」舉措，公然挑戰國際法，並促請國際社會共同譴責中國不當行徑，也呼籲中共停止恫嚇台灣人民。

媒體報導，中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞今天上午發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。

外交部下午透過新聞稿嚴正駁斥及譴責，並指出這是中國典型的「跨境鎮壓」舉措，也是戕害人權的惡行，不但是對國際法與國際規範的蔑視與公然挑戰，更破壞國際秩序。

外交部促請國際社會對於中國的不當行徑共同予以譴責，也呼籲中共懸崖勒馬，停止恫嚇台灣人民。

外交部表示，針對中國對台灣人民施加「長臂管轄」及「跨境鎮壓」等威脅，台灣政府正與國際社會加強合作，共同防範與杜絕此類無知、粗暴，並且挑戰國際秩序的不法行徑，以維護台灣人民應有的人權。

外交部重申，中華民國台灣主權獨立，屬於台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權。

外交部強調，對於被中國點名及可能遭到長臂管轄或跨境鎮壓的台灣人民，外交部會持續加強宣導與因應，並強化跨部會協調合作，同時已訓令各駐外館處嚴加防範，以及針對相關可能狀況精進既有「應處標準作業程序」（SOP），以確保旅外民眾的安全。

外交部 台灣人 台獨

延伸閱讀

央視威脅全球抓捕 沈伯洋：一邊一國 別妄想手伸進台灣

央視發布影片「起底」沈伯洋 威脅展開全球抓捕

大陸立案查沈伯洋 卓榮泰嗆空話：中對台無司法管轄權

罷團推2026選北市長 沈伯洋感謝支持：下飛機才看到新聞

相關新聞

蔣萬安95%連任北市長？ 他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

2026北市長選舉，民進黨誰戰爭取連任的台北市長蔣萬安？名嘴黃暐瀚今天在臉書貼文說，上周五他邀立委王世堅上他的「下班瀚你...

鄭麗文出席馬場町秋祭挨批 陳玉珍：怎麼不說民進黨紀念真正的共諜？

國民黨主席鄭麗文昨天出席馬場町秋祭，今並於社群發短影音，引發網友兩極討論；另外，有國民黨前立委認為，明年要選舉的人會很辛...

初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

民進黨2026高雄市長提名初選明天起登記，立委邱議瑩將搶頭香，今天批評國民黨主席鄭麗文參加秋祭、追思共諜吳石是向權威致敬...

民進黨：歷史傷口不該成統戰舞台 鄭麗文凸顯國民黨偏離主流民意

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思會，由於傳出活動亦祭悼共諜吳石，引發爭議，但鄭強調與吳石無關。民進黨批評，白色恐怖是...

央視報導全球抓捕沈伯洋 警政署：國人勿協助宣傳以免觸法

大陸中央電視台近期報導，指陸方可透過國際刑警組織等，全球抓捕「台獨頑固分子」民進黨立委沈伯洋。警政署今透過刑事局表示，言...

綠營嘉義縣長初選兩人再度競逐 山海派系與黃家班角力升溫

民進黨2026年台南市長、高雄市長與嘉義縣長提名作業今起至 14 日受理領表。在嘉義縣方面，已表態參選者包括立委蔡易餘與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。