快訊

林口建案超奇葩促銷！開合跳「一下折1萬」 邊跳得邊喊便宜

聽新聞
0:00 / 0:00

初選提款機？爭取高雄市長提名的綠委齊攻鄭麗文波及柯志恩

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委邱議瑩直言，國民黨唱和中共極權、背棄民主，柯志恩是鄭麗文指派的高雄市黨部主委，「支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線」。記者徐白櫻／攝影
立委邱議瑩直言，國民黨唱和中共極權、背棄民主，柯志恩是鄭麗文指派的高雄市黨部主委，「支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線」。記者徐白櫻／攝影

民進黨2026高雄市長提名初選明天起登記，立委邱議瑩將搶頭香，今天批評國民黨主席鄭麗文參加秋祭、追思共諜吳石是向權威致敬，「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線」。許智傑、賴瑞隆也陸續助攻，質疑鄭麗文親共、親中，影響台美關係。對此，柯志恩未回應。

民進黨高雄市長初選將從11月10日至14日開放領表登記，明年1月12日至17日進行電話民調，邱議瑩將在10日上午9時30分前往中央黨部登記參選，許智傑預計13日登記，林岱樺與賴瑞隆時間尚未確定。

國民黨黨主席鄭麗文昨出席統派團體主辦的秋祭儀式，追思對象包含當年中共在台情報人員吳石。邱議瑩表示，蔡英文前往柏林自由會議推動民主外交，蕭美琴副總統首次在歐洲議會發表演說，然而同一時間，鄭麗文卻出席活動，追思曾為中共效命、打擊國民黨的匪諜；三件事可看出台灣兩條路線分明，一條與世界同行，一條向威權致敬。

邱議瑩說，國民黨唱和中共極權、背棄民主，而高雄市長參選人柯志恩，再度擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，選擇與中共路線唱和，已是不爭事實，「支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線」。

外傳鄭麗文近期可能會跟AIT（美國在台協會）會談，涉及國民黨對於美國的軍事採購案立場。立委許智傑說，新任國民黨主席鄭麗文認為俄國是民主國家等言論，不僅國內外、甚至在國民黨內，也有許多同志表示質疑，希望鄭主席可以強烈表達愛國、愛台灣的立場，不要只想跟中共合作，亂了方寸。

立委賴瑞隆說，國民黨主席鄭麗文親共親中的言行，包括反對台灣軍購而被美國關切，所以美國AIT約談鄭，希望了解國民黨態度是否愈來愈親共親中，這會影響台美關係。特別國民黨是國會最大黨，若持續杯葛國防預算，會讓美國與日本懷疑台灣自我防衛決心，國民黨要慎思，不要因親共親中傷害台美關係、傷害台灣最大利益。

多名高雄綠委將砲火瞄準鄭麗文，並強調「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線」。同樣爭取高雄市長的國民黨立委柯志恩未回應。

立委賴瑞隆今早前往三民區建興市場掃街拜票，前往70年鴨肉老店品嘗在地小吃。圖／賴瑞隆服務處提供
立委賴瑞隆今早前往三民區建興市場掃街拜票，前往70年鴨肉老店品嘗在地小吃。圖／賴瑞隆服務處提供
立委許智傑表示，希望鄭麗文可以強烈表達愛國、愛台灣的立場，不要只想跟中共合作，亂了方寸。圖／許智傑服務處提供
立委許智傑表示，希望鄭麗文可以強烈表達愛國、愛台灣的立場，不要只想跟中共合作，亂了方寸。圖／許智傑服務處提供

鄭麗文 國民黨

延伸閱讀

民進黨：歷史傷口不該成統戰舞台 鄭麗文凸顯國民黨偏離主流民意

鄭麗文秋祭追思惹議 前立委：明年國民黨候選人會很辛苦

鄭麗文昨出席馬場町秋祭 今稱「KMT鄭在改變」 網友看法兩極

稱台灣面臨價值選擇 邱議瑩：支持柯志恩就是投給鄭麗文

相關新聞

央視威脅全球抓捕 沈伯洋：一邊一國 別妄想手伸進台灣

大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，官媒央視（CCTV）新聞今日上午發布影片「起...

蕭美琴赴歐演說遭爆交換說 總統府駁斥

副總統蕭美琴赴歐洲議會參與IPAC年會演說後，網路謠傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府發言人郭雅...

指蕭美琴演講並非歐洲議會邀請 許宇甄：把國家利益變政治表演秀

副總統蕭美琴前天赴歐洲議會發表演說，國民黨立委許宇甄批評，我外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工...

質疑趙少康亮票案是司法追殺 羅智強：奉旨辦案？

中廣前董事長、資深媒體人趙少康罷免亮票案中，趙少康遭檢察官認定2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。國民黨立委羅智強批評，趙...

「南迴有光」徐超斌追思會 賴清德親贈褒揚令 繼續照亮偏鄉

被譽為「超人醫生」的台東南迴地區醫師徐超斌，今年9月19日因病辭世，享年58歲，令人感到不捨與遺憾。醫療財團法人南迴基金...

蔣萬安95%連任北市長？ 他曝王世堅不想選理由是不想輸蔣家後代

2026北市長選舉，民進黨誰戰爭取連任的台北市長蔣萬安？名嘴黃暐瀚今天在臉書貼文說，上周五他邀立委王世堅上他的「下班瀚你...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。