蕭美琴副總統現身歐洲議會 真相竟是自己出錢租場地？

聚傳媒／ 記者陳冠宇報導

照片取自蕭美琴副總統臉書

重大外交突破！副總統蕭美琴應邀親自出席歐洲議會？有資深媒體人爆料說，真相竟是出席一個團體租用場地而已。

資深媒體人陳朝平說，這個團體就是IPAC，全名是Inter-Parliamentary Alliance on China，中文翻做「對中政策垮國議會聯盟」，是由43個國家及歐盟的議會裡，超過290名跨黨派國會議員組成的組織，就是個聯誼性的國際民間組織，陣容看似龐大，實則影響力極為有限。

IPAC的出資者是金融大鱷索羅斯旗下的開放社會基金、美國國家民主基金會，以及台灣民主基金會。陳朝平指出，實情就是：咱們自個兒出錢，向歐洲議會借場地，「邀請」（或者應該說指定）蕭美琴，千里迢迢地跑到向比利時布魯塞爾歐洲議會商借的場地，發表演講，再千里迢迢地傳遞訊息回台灣，激勵民心！

陳朝平說，更令人「拍案驚奇」的是某網路媒體，「沒頭沒腦」地透露了一段秘辛，說蕭美琴赴比利時演講，中共百般阻撓，還派遣無人機侵擾布魯塞爾機場，機場一度關閉，所幸最後一切順利。中共無人機干擾布魯塞爾機場？不知無人機是從何處起飛的？何以證明該無 人機確為中共派遣？中共果真派遣無人機干擾布魯塞爾機場，比利時當局豈能坐視不管？也不向中共抗議？不知台灣外交部是在創造中國無人機的神話？還是在消遣比利時當局的無能和不作為？

陳朝平指出，索羅斯的開放社會基金長期支持美國民主黨，川普視其為眼中釘、肉中刺久矣。賴政府難道不知道？蕭美琴副總統林佳龍大肆宣揚本案，暴露台灣與索羅斯開放社會基金會的緊密關係，難道是故意要觸怒川普？

蕭美琴 中共 布魯塞爾

