民進黨：歷史傷口不該成統戰舞台 鄭麗文凸顯國民黨偏離主流民意

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人卓冠廷。圖／本報系資料照片
國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思會，由於傳出活動亦祭悼共諜吳石，引發爭議，但鄭強調與吳石無關。民進黨批評，白色恐怖是歷史傷口，不應成為統戰舞台，鄭麗文言行凸顯國民黨已偏離歷史正軌，更背離台灣社會主流價值。

鄭麗文昨出席在台北市馬場町公園舉行的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。她今在臉書貼出昨日致詞影片，質疑威權的幽靈箝制言論，與當局者不同意見就被視為雜質？影片更以「KMT鄭在改變」結尾，引發議論。

對此，民進黨發言人卓冠廷表示，「很遺憾我們在鄭麗文當選之初的提醒，她一句都沒聽進去」。鄭以黨主席身分出席統派活動，不僅發言曲解事實，更與台灣社會對民主與歷史的共識背道而馳。

卓冠廷指出，如今連國民黨內部人士都看不下去。前立委蔡正元就批評，作為中國國民黨主席，鄭麗文卻去祭拜當年顛覆國民政府的人物，甚至直言「乾脆改名為中國國民投降黨比較名符其實」。這樣的反應說明，國民黨內部對鄭麗文的方向同樣感到困惑。

卓冠廷強調，白色恐怖是歷史的傷口，不應成為統戰的舞台，鄭麗文的言行，只凸顯這個政黨已完全偏離歷史正軌，更背離台灣社會主流價值。

鄭麗文 國民黨 白色恐怖

