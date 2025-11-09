吳怡農負傷跳操爭取台北市長提名 徐國勇曝：有好幾位人選正徵詢中

由電器公會主辦公益路跑活動今天於大直美堤公園登場，民進黨秘書長徐國勇與黨公職一早出席活動鳴槍，欲爭取參選台北市長壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也現身「赴傷」與眾人跳操，徐表示，目前台北市長有鎖定幾位人選，正在徵詢中。

民進黨秘書長徐國勇、立委李坤城、議員簡舒培、林亮君、何孟樺等人今天上午出席「第10屆電器盃節能公益路跑-鳴槍開跑」活動，欲爭取參選台北市長吳怡農即便因左手因開刀手臂掛著吊帶仍出席活動，也與徐和地方民代寒暄，更上台一同跳健身操。

巧合的是，台北市長蔣萬安今天上午8時30分左右也抵達會場參與活動，不過徐等人則是6時許到場參與鳴槍活動，幾人巧妙的「同場不同框」面對台北市長提名進度，徐國勇表示，目前有好幾位人選，選對會正在一一徵詢。