快訊

朱孝天不受控被消失？F4確定「3缺1」 相信音樂終於全說了

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

鳳凰颱風周三登陸西半部都有機會 明後大台北、宜花防豪雨以上降雨

吳怡農負傷跳操爭取台北市長提名 徐國勇曝：有好幾位人選正徵詢中

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
吳怡農今與徐國勇一同出席路跑活動，面對台北市長選情，徐表示，目前有好幾位人選，選對會正在一一徵詢。本報資料照片。
吳怡農今與徐國勇一同出席路跑活動，面對台北市長選情，徐表示，目前有好幾位人選，選對會正在一一徵詢。本報資料照片。

由電器公會主辦公益路跑活動今天於大直美堤公園登場，民進黨秘書長徐國勇與黨公職一早出席活動鳴槍，欲爭取參選台北市長壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也現身「赴傷」與眾人跳操，徐表示，目前台北市長有鎖定幾位人選，正在徵詢中。

民進黨秘書長徐國勇、立委李坤城、議員簡舒培、林亮君、何孟樺等人今天上午出席「第10屆電器盃節能公益路跑-鳴槍開跑」活動，欲爭取參選台北市長吳怡農即便因左手因開刀手臂掛著吊帶仍出席活動，也與徐和地方民代寒暄，更上台一同跳健身操。

巧合的是，台北市長蔣萬安今天上午8時30分左右也抵達會場參與活動，不過徐等人則是6時許到場參與鳴槍活動，幾人巧妙的「同場不同框」面對台北市長提名進度，徐國勇表示，目前有好幾位人選，選對會正在一一徵詢。

徐國勇 公益

延伸閱讀

陸不滿蕭美琴歐洲議會演說 徐國勇：讓中國繼續不開心下去

「盧秀燕 還我豬」 徐國勇嗆：中市府處理豬瘟0分

徐國勇：祖先來自中國沒錯 但我是台灣人

鄭麗文喊讓台灣重建新秩序 徐國勇：和中國互不隸屬

相關新聞

央視威脅全球抓捕 沈伯洋：一邊一國 別妄想手伸進台灣

大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，官媒央視（CCTV）新聞今日上午發布影片「起...

蕭美琴赴歐演說遭爆交換說 總統府駁斥

副總統蕭美琴赴歐洲議會參與IPAC年會演說後，網路謠傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府發言人郭雅...

指蕭美琴演講並非歐洲議會邀請 許宇甄：把國家利益變政治表演秀

副總統蕭美琴前天赴歐洲議會發表演說，國民黨立委許宇甄批評，我外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工...

質疑趙少康亮票案是司法追殺 羅智強：奉旨辦案？

中廣前董事長、資深媒體人趙少康罷免亮票案中，趙少康遭檢察官認定2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。國民黨立委羅智強批評，趙...

民進黨：歷史傷口不該成統戰舞台 鄭麗文凸顯國民黨偏離主流民意

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思會，由於傳出活動亦祭悼共諜吳石，引發爭議，但鄭強調與吳石無關。民進黨批評，白色恐怖是...

吳怡農負傷跳操爭取台北市長提名 徐國勇曝：有好幾位人選正徵詢中

由電器公會主辦公益路跑活動今天於大直美堤公園登場，民進黨秘書長徐國勇與黨公職一早出席活動鳴槍，欲爭取參選台北市長壯闊台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。