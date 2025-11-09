央視威脅全球抓捕 沈伯洋：一邊一國 別妄想手伸進台灣

大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，官媒央視（CCTV）新聞今日上午發布影片「起底台獨沈伯洋」，威脅會全球抓捕。沈伯洋直呼不可取，敬告央視做好內宣即可，因為台灣跟中國一邊一國，兩邊互不隸屬，「不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來」。

中共繼日前宣布對沈伯洋進行立案偵查，央視釋出的影片中，也有法學專家看法稱，中國大陸可透過國際刑警組織等，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作，引發議論。

對此，沈伯洋指出，央視在假日辛苦製作7分30秒的「偽紀錄片」，但內容充滿造謠，甚至提到他收了台商和美國多少錢，此舉如同國民黨立委傅崐萁說他擁有美國3棟房產，結果證據都拿不出來，若他真的那麼有錢，「你們現在欠我不知道幾棟房子還有幾億美金」 。

沈伯洋批評，堂堂一個泱泱大國，卻把手伸到其他的主權國家裡，用官方媒體造謠的方式，「說真的，實在不可取」，更不要講說，近期央視做中國領導人習近平的影片 ，搞不好都還沒有7分鐘。

沈伯洋敬告央視，認真做內宣就可以了，台灣跟中國一邊一國，兩邊就是互不隸屬，不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來。