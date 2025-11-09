快訊

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

捷運站牆上有「金庫門」？ 北捷曝真正用途：當年慘況意難平

吳亦凡死訊瘋傳！性侵入獄4年再傳「逃稅上億」律師爆料他真實狀態

網傳捐巨資換IPAC演講 府：惡意捏造已報警調查

中央社／ 台北9日電

網路出現不實訊息，聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。總統府發言人郭雅慧今天表示，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實，已通知警政單位依法調查處理。

副總統蕭美琴結束在布魯塞爾的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」年會演講行程，今天清晨搭機返台，她在國賓門發表談話表示，台灣國際處境很困難，但始終沒退縮；她相信台灣人民與世界的公民一樣，都該有參與國際社會的機會。

總統府表示，網路出現不實訊息聲稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。

郭雅慧指出，相關內容實屬惡意捏造，絕非事實。總統府有注意到此則造謠貼文，並已通知警政單位依法調查處理；呼籲各界勿轉傳未經查證的訊息，以訛傳訛、打擊外交國安團隊所有堅守崗位成員的辛苦心血。

總統府發言人 查處 網路

延伸閱讀

指蕭美琴演講並非歐洲議會邀請 許宇甄：把國家利益變政治表演秀

蕭美琴現身金融博覽會 新壽董座魏寶生介紹台新新光智慧金融新應用

陸不滿蕭美琴歐洲議會演說 徐國勇：讓中國繼續不開心下去

蕭美琴現身歐洲議會 陸駐歐盟使團：嚴重衝擊中歐政治互信

相關新聞

央視威脅全球抓捕 沈伯洋：一邊一國 別妄想手伸進台灣

大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，官媒央視（CCTV）新聞今日上午發布影片「起...

蕭美琴赴歐演說遭爆交換說 總統府駁斥

副總統蕭美琴赴歐洲議會參與IPAC年會演說後，網路謠傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府發言人郭雅...

指蕭美琴演講並非歐洲議會邀請 許宇甄：把國家利益變政治表演秀

副總統蕭美琴前天赴歐洲議會發表演說，國民黨立委許宇甄批評，我外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工...

質疑趙少康亮票案是司法追殺 羅智強：奉旨辦案？

中廣前董事長、資深媒體人趙少康罷免亮票案中，趙少康遭檢察官認定2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。國民黨立委羅智強批評，趙...

從從容容或連滾帶爬？王世堅爆紅能幫綠換回多少選票

近期很夯的改編神曲《沒出息》，民進黨立委王世堅以一句「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」掀起網絡討論熱潮，成為跨世代迷因焦點。從改編歌曲到爆笑影片，王世堅的話題性似乎為目前支持度下滑、年輕選票流失的民進黨，帶來一線曙光。 綠營內部開始思考能否將這種現象級，轉化為實際選票？這爆紅之勢，是否能真正化解黨內深層困境，仍是值得思考的問題。

鄭麗文秋祭追思惹議 前立委：明年國民黨候選人會很辛苦

國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動亦紀念共諜吳石，引發爭議，鄭也強調與吳石無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。