快訊

影／公開活動替黃仁勳說話突收傳票！OpenAI執行長當場傻眼 畫面曝光

捷運站牆上有「金庫門」？ 北捷曝真正用途：當年慘況意難平

吳亦凡死訊瘋傳！性侵入獄4年再傳「逃稅上億」律師爆料他真實狀態

民進黨客青培力營15日登場 梁文傑、米莎等任講師

中央社／ 台北9日電

民進黨客家青年培力營15、16日登場，民進黨客家事務部主任黃駿翔表示，這次營隊邀請到圖文作家「台派寶寶bb」、客家創作歌手米莎、陸委會副主委梁文傑等黨公職擔任講師，課程安排希望學員「勇敢地擁抱自身的文化、自己的語言，勇敢地做自己，因為，越做自己，越能展現最好的一面」。

民進黨2025 TEAM HAKKA客家青年培力營，邀請18歲至40歲對客家事務及公共事務有高度熱忱的青年參與。

民進黨規劃2天1夜的營隊，營隊由民進黨秘書長徐國勇開場、客家創作歌手米莎談「從土裡來，從哪裡去？音樂／語言與我們的距離」、立委沈伯洋談「守護台灣，我們可以怎麼做」、台法混血兒Ninon高立穠談「天天跨文化」、勞動部長洪申翰談「公民社會與政治體系的對話：如何合作改變現狀」。

黃駿翔表示，營隊課程也安排「會說話的書」，邀請民進黨青年部主任黃聖文、國際部主任陳文昊、性平部副主任游本明、新聞部副主任黃子一、公民團體茉莉、芝芝等人擔任講師，因為每個人都是一本書，而每一本書都藏著一段人生寶藏，讓這些講師與學員分享，讓經驗成為養分。

民進黨營隊邀請立委王義川談「政策說明白話文運動」、圖文作家「台派寶寶bb」談「用自己擅長的方式守護台灣」、民進黨發言人韓瑩談「政治攻防第一線」、客委會主委古秀妃與竹北市長鄭朝方談青年政策、陸委會副主委梁文傑談「中國勢力的滲透與台灣民主的韌性」。

黃駿翔表示，之所以辦理培力營，是希望學員勇敢地擁抱自身的文化、自己的語言，勇敢地做自己，因為「越做自己，越能展現最好的一面」。

他說，每一堂課都有其意義，其實今年台灣人很辛苦，走過了罷免不適任立委、南部風災、花蓮風災到非洲豬瘟，大家都很辛苦，也意識到團結很重要，不管身為什麼族群，都是驕傲的，希望大家勇敢做自己、擁抱自身文化。

民進黨 客家 青年

延伸閱讀

陸電商淘寶、拼多多恐遭封殺？陸委會：沒有要封網域

蔣萬安有望年底赴上海參加雙城論壇 陸委會：行程需再次送審

陸喊「一中」是參與深圳APEC前提 陸委會：情況恐比2014年更糟

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

相關新聞

央視威脅全球抓捕 沈伯洋：一邊一國 別妄想手伸進台灣

大陸重慶公安日前對中共認定的「台獨」頑固分子、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，官媒央視（CCTV）新聞今日上午發布影片「起...

蕭美琴赴歐演說遭爆交換說 總統府駁斥

副總統蕭美琴赴歐洲議會參與IPAC年會演說後，網路謠傳「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，總統府發言人郭雅...

指蕭美琴演講並非歐洲議會邀請 許宇甄：把國家利益變政治表演秀

副總統蕭美琴前天赴歐洲議會發表演說，國民黨立委許宇甄批評，我外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工...

質疑趙少康亮票案是司法追殺 羅智強：奉旨辦案？

中廣前董事長、資深媒體人趙少康罷免亮票案中，趙少康遭檢察官認定2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。國民黨立委羅智強批評，趙...

從從容容或連滾帶爬？王世堅爆紅能幫綠換回多少選票

近期很夯的改編神曲《沒出息》，民進黨立委王世堅以一句「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」掀起網絡討論熱潮，成為跨世代迷因焦點。從改編歌曲到爆笑影片，王世堅的話題性似乎為目前支持度下滑、年輕選票流失的民進黨，帶來一線曙光。 綠營內部開始思考能否將這種現象級，轉化為實際選票？這爆紅之勢，是否能真正化解黨內深層困境，仍是值得思考的問題。

鄭麗文秋祭追思惹議 前立委：明年國民黨候選人會很辛苦

國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動亦紀念共諜吳石，引發爭議，鄭也強調與吳石無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。