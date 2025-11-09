質疑趙少康亮票案是司法追殺 羅智強：奉旨辦案？

中廣前董事長、資深媒體人趙少康罷免亮票案中，趙少康遭檢察官認定2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。國民黨立委羅智強批評，趙少康根本沒有動機，且照選罷法是經制止並要求退出無效後才構成犯罪，這不禁令人懷疑，是否又是奉旨辦案，司法追殺？民進黨大罷免大失敗後還不甘願收手？

趙少康遭檢察官認定於726大罷免投票時2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。趙少康直呼「滿錯愕的」，自己認錯且尊重司法辦理，再說自己也沒動機，大家都知道自己反罷免，本來要去非洲看大遷徙還為此取消留台投票，所以他根本不用藉亮票表態，自己亮票絕非故意的。

趙少康戶籍所在地的選區立委羅智強表示，趙少康不小心把選票的背面當成正面展示給記者拍攝，但在第一時即承認錯誤，表示自己「一時失誤，做了錯誤示範」，非常不好意思；趙少康應訊時，向檢察官如實還原726當天的過程，但檢察官仍提起公訴，並指他「犯後態度不佳」，還要法院「從重量刑」。

羅智強指出，趙少康在大罷免期間全力支援反惡罷活動，甚至自己辦了兩場大型造勢；如趙少康所說，趙本人的反惡罷立場無人不知，根本不需要藉故意亮票表明心跡，並無違法動機，而選罷法也規定，若投票人亮票後，「經選務人員制止並要求其退出，卻拒絕離開或繼續亮票」，才構成犯罪。