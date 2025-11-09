快訊

花椰菜切完別急著下鍋煮！ 專家曝「多1步驟」抗氧化效果提升3倍

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」氣象署曝原因

陸社交平台瘋傳藝人吳亦凡死訊 但尚未獲官方證實

質疑趙少康亮票案是司法追殺 羅智強：奉旨辦案？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

中廣前董事長、資深媒體人趙少康罷免亮票案中，趙少康遭檢察官認定2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。國民黨立委羅智強批評，趙少康根本沒有動機，且照選罷法是經制止並要求退出無效後才構成犯罪，這不禁令人懷疑，是否又是奉旨辦案，司法追殺？民進黨大罷免大失敗後還不甘願收手？

趙少康遭檢察官認定於726大罷免投票時2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。趙少康直呼「滿錯愕的」，自己認錯且尊重司法辦理，再說自己也沒動機，大家都知道自己反罷免，本來要去非洲看大遷徙還為此取消留台投票，所以他根本不用藉亮票表態，自己亮票絕非故意的。

趙少康戶籍所在地的選區立委羅智強表示，趙少康不小心把選票的背面當成正面展示給記者拍攝，但在第一時即承認錯誤，表示自己「一時失誤，做了錯誤示範」，非常不好意思；趙少康應訊時，向檢察官如實還原726當天的過程，但檢察官仍提起公訴，並指他「犯後態度不佳」，還要法院「從重量刑」。

羅智強指出，趙少康在大罷免期間全力支援反惡罷活動，甚至自己辦了兩場大型造勢；如趙少康所說，趙本人的反惡罷立場無人不知，根本不需要藉故意亮票表明心跡，並無違法動機，而選罷法也規定，若投票人亮票後，「經選務人員制止並要求其退出，卻拒絕離開或繼續亮票」，才構成犯罪。

羅智強批評，過往從未聽聞有因亮票而遭判刑者，檢察官卻仍執意起訴趙少康，還要求法院從重量刑，不僅讓趙少康感到錯愕，更讓人懷疑，這是否又是奉旨辦案，司法追殺？大罷免大失敗，民進黨還不甘願收手，要浪費社會與司法資源到什麼時候？

中廣董事長趙少康投完票、離開圈票區後，直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路走到票匭後，才對摺投入。(本報資料照片)
中廣董事長趙少康投完票、離開圈票區後，直接打開票紙，主動亮票給媒體拍攝，一路走到票匭後，才對摺投入。(本報資料照片)

趙少康 大罷免 檢察官 羅智強 選罷法

延伸閱讀

「新藍圖連線」辦青年營隊 邀學生一探政治工作多元樣貌

回嗆蔡英文年改交接說 羅智強：馬英九沒要把公教逼上絕路

國民黨團通過廢除總召兩年條款 羅智強：38位立委共同提案

北檢指2次故意亮票 趙少康嘆：不去非洲大遷徙 還需故意表態？

相關新聞

鄭麗文昨出席馬場町秋祭 今稱「KMT鄭在改變」 網友看法兩極

國民黨主席鄭麗文昨出席在台北市馬場町公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。鄭麗文...

指蕭美琴演講並非歐洲議會邀請 許宇甄：把國家利益變政治表演秀

副總統蕭美琴前天赴歐洲議會發表演說，國民黨立委許宇甄批評，我外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工...

質疑趙少康亮票案是司法追殺 羅智強：奉旨辦案？

中廣前董事長、資深媒體人趙少康罷免亮票案中，趙少康遭檢察官認定2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。國民黨立委羅智強批評，趙...

鄭麗文秋祭追思惹議 前立委：明年國民黨候選人會很辛苦

國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動亦紀念共諜吳石，引發爭議，鄭也強調與吳石無...

稱台灣面臨價值選擇 邱議瑩：支持柯志恩就是投給鄭麗文

爭取民進黨高雄市長提名的立委邱議瑩今天指出，前總統蔡英文、副總統蕭美琴為台灣民主發聲，國民黨主席鄭麗文卻在追思共諜。台灣...

推停砍公教年金 徐巧芯游顥提軍人年金隨物價調整修法

公教年金停砍成近期熱門話題，國民黨立委徐巧芯、游顥針對軍人年金也提案修法，認為當消費者物價指數累計成長率達正3%時就該調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。