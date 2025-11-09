林佳龍：副元首訪非邦交國首例 台灣外交歷史性一步

快訊

中央社／ 台北9日電

副總統蕭美琴7日赴歐洲議會發表演說，創台灣副元首出訪非邦交國首例。外交部林佳龍今天於社群媒體表示，這是台灣外交歷史性一步、台歐關係新階段。林佳龍與外交部政次吳志中同聲感謝總統賴清德全力支持，以及外交人員的通力合作。

蕭副總統在外交部長林佳龍陪同下，於7日下午在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a VolatileWorld」（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）為題發表演說。蕭副總統已於今天清晨返抵台灣。

林佳龍在臉書發文表示，蕭副總統此行象徵台灣外交邁出歷史性一步，為台灣副元首首度訪問非邦交國，並登上歐洲議會殿堂發表演說，顯示台歐夥伴關係正邁入全新階段。相信在新模式上，台灣與歐洲將持續拓展更多合作交流可能性，讓台灣在國際舞台上更自信前行。

林佳龍指出，自他上任以來已4度訪問歐洲，相信密集互動不僅強化雙邊信任，也為此次蕭副總統訪歐奠定良好基礎。近年台歐各領域合作成果豐碩，台歐關係在共同價值基礎上不斷深化合作，成為互相增強的「加值外交」。

林佳龍表示，這次出訪任務高度機敏，為避免中國掌握情資或施壓干擾，全程在高度保密下籌辦。感謝賴總統全力支持與充分授權，在籌備期間多次指示任務方向並親自主持行前會議；同時感謝歐洲友好議員的善意，以及外交部次長吳志中、歐洲司、駐歐盟兼駐比利時代表處團隊與駐英國、駐德國代表處的通力合作。

林佳龍強調，正因大家同心協力、將士用命、全力以赴，才讓任務圓滿成功。能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，這是共同榮耀。當蕭副總統站上歐洲議會講台，很多人都流下眼淚。

同行的吳志中今天也在臉書發文回顧，這一次成功的正式訪問要感謝謝志偉的一通電話說，「如果蕭副總統不來那就太可惜了」，接著林佳龍表示試試看，其中最感謝的是賴總統勉勵「那就全力以赴」。

吳志中說，過程中，外交部參與人員日夜不停、無數的協商，有失敗、有挫折、有成功、有運氣、有台灣先賢先烈的保佑，並讚許這是Team Taiwan 。

謝志偉則透過謝志偉粉絲頁帳號回覆說，要全心感謝吳志中，過程中常常半夜被他吵醒交換意見、看法或指點迷津，兩人在分別擔任駐法、駐德代表時，就已是如此。

謝志偉分享說，當蕭副總統搭乘的飛機降落布魯塞爾時，有外交人員看到吳志中在群組說自己感動到掉眼淚，他自己當時也是視線模糊。

外交部 林佳龍 蕭副總統

