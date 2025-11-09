快訊

花椰菜切完別急著下鍋煮！ 專家曝「多1步驟」抗氧化效果提升3倍

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」氣象署曝原因

陸社交平台瘋傳藝人吳亦凡死訊 但尚未獲官方證實

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文秋祭追思惹議 前立委：明年國民黨候選人會很辛苦

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文(中)出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因該活動疑祭悼共諜吳石，引發爭議。鄭麗文澄清，活動並無紀念吳石。(記者胡經周／攝影)
國民黨主席鄭麗文(中)出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因該活動疑祭悼共諜吳石，引發爭議。鄭麗文澄清，活動並無紀念吳石。(記者胡經周／攝影)

國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動亦紀念共諜吳石，引發爭議，鄭也強調與吳石無關。前立委陳學聖認為，明年地方大選路線之爭提前發酵、開打，甚至會一路打到2028總統立委大選，國民黨候選人會很辛苦。

陳學聖說，民進黨立委邱議瑩為爭取高雄市長提名，今就喊話支持國民黨候選人柯志恩就是支持鄭麗文路線。有公職人員說，民進黨候選人明年選戰時，一定會挑釁問「你是台灣人，還是中國人。」更有人沙盤推演，會有人喊「支持台灣人就選民進黨，支持中國人就選中國國民黨」。

陳學聖說，這種二選一的戰法，就是要操作選戰對立，讓複雜的背景簡單化，逼對方表態。這時真的有理說不清，特別是在選戰那麼短短幾天。

陳學聖指出，2016換柱風波，讓國民黨重傷，當時洪秀柱的政治立場比鄭麗文含蓄許多，都被扭曲成紅統，現鄭麗文上任黨主席才一周，國民黨已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？

陳學聖說，原本大家對鄭麗文當選，是期望她的動能、戰力能給國民黨再生的活水，但萬一定錨不對，方向錯了，一人就可能會翻覆了一黨。現看來，鄭麗文初上任蜜月期已快速結束，她的每一步，每一個動見觀瞻，都已強烈牽引到大選，而選舉的成敗，就是政黨存活最現實殘酷的考驗。

陳學聖建議，鄭麗文要很謹慎小心，後面有一堆要選舉的人跟著，政黨領導者和學者、思想家不同，理想一定要有，但更要能包容、務實，方能前行，否則「過剛則易折」。

國民黨 鄭麗文 陳學聖 民進黨 大選 黨主席

延伸閱讀

鄭麗文昨出席馬場町秋祭 今稱「KMT鄭在改變」 網友看法兩極

稱台灣面臨價值選擇 邱議瑩：支持柯志恩就是投給鄭麗文

鄭麗文追思白色恐怖挨批祭悼共諜 陸委會：嚴重傷害國家尊嚴

鄭麗文出席白色恐怖秋祭 蔡正元：乾脆改名「中國國民投降黨」

相關新聞

鄭麗文昨出席馬場町秋祭 今稱「KMT鄭在改變」 網友看法兩極

國民黨主席鄭麗文昨出席在台北市馬場町公園舉行的白色恐怖追思活動，她表示，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。鄭麗文...

指蕭美琴演講並非歐洲議會邀請 許宇甄：把國家利益變政治表演秀

副總統蕭美琴前天赴歐洲議會發表演說，國民黨立委許宇甄批評，我外交政策正呈現「務虛化」，急於營造漂亮照片、影片等，把外交工...

質疑趙少康亮票案是司法追殺 羅智強：奉旨辦案？

中廣前董事長、資深媒體人趙少康罷免亮票案中，趙少康遭檢察官認定2次故意亮票，依法起訴求從重量刑。國民黨立委羅智強批評，趙...

鄭麗文秋祭追思惹議 前立委：明年國民黨候選人會很辛苦

國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動亦紀念共諜吳石，引發爭議，鄭也強調與吳石無...

稱台灣面臨價值選擇 邱議瑩：支持柯志恩就是投給鄭麗文

爭取民進黨高雄市長提名的立委邱議瑩今天指出，前總統蔡英文、副總統蕭美琴為台灣民主發聲，國民黨主席鄭麗文卻在追思共諜。台灣...

推停砍公教年金 徐巧芯游顥提軍人年金隨物價調整修法

公教年金停砍成近期熱門話題，國民黨立委徐巧芯、游顥針對軍人年金也提案修法，認為當消費者物價指數累計成長率達正3%時就該調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。